Умер экс-тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев: причины, как побеждал

27 января бывший главный тренер сборной России России Борис Игнатьев скончался в Москве. Что известно о причинах смерти, чем запомнился в своей карьере, как его вспоминают?

От чего умер тренер Борис Игнатьев, что известно

Бывший главный тренер национальной сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался в ночь на 27 января в возрасте 85 лет.

Его вдова Ирина уточнила, что Игнатьев мог уйти из жизни из-за сердечного заболевания и проблем с желудком.

«К сожалению, Бориса Петровича не стало. По всей видимости, это последствия онкологии и проблем с сердцем. По дате прощания и похорон пока неизвестно. Может быть, Российский футбольный союз займется этим делом», — рассказала Ирина Игнатьева.

В декабре 2024 года появились слухи , что у Игнатьева нашли онкологию и кардиомиопатию. Тогда тренер опроверг сообщение, заявив, что перенес операцию на желудке, которая была «серьезная, но не особо».

Telegram-канал «Mash на спорте» пишет, что незадолго до смерти ветеран отечественного футбола резко похудел на 15 килограммов и перестал говорить. Источники утверждают, что в январе 2026 года Игнатьев провел более двух недель в больнице, где проходил лечение от онкологии. 26 января состояние Бориса Петровича резко ухудшилось: у него упало давление, он перестал говорить и реагировать на слова близких. Прибывшая на место скорая не смогла помочь.

Какой была карьера Бориса Игнатьева, каких побед при нем добилась сборная России

Начал играть в 1956 году в Москве в юношеском «Спартаке». В дальнейшем играл за целый ряд команд в Советском Союзе и провел семь матчей в высшей лиге чемпионата СССР в составе команды «Волга», Горький.

С 1973 года работал тренером. Уже в 1976 году стал тренером юношеской сборной СССР, потом стал главным тренером юношеской сборной по футболу и оставался на этом посту до 1989 года. Под руководством Игнатьева юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.

Футболист, тренер Борис Игнатьев перед началом футбольного матча Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

За несколько лет успел поработать главным тренером в Эмиратах и Ираке, а после, в 1992–1996 годах, был помощником Павла Садырина и Олега Романцева в национальной сборной России. Кроме того, в 1995 году успел поработать главным тренером саудовской команды «Аль-Иттихад».

В 1996–1998 годах Игнатьев сам возглавлял сборную России. По словам экс-вице-президента FIFA Вячеслава Колоскова, зарплата Игнатьева в то время составляла всего $500 в месяц.

С учетом товарищеских матчей при нем сборная одержала девять побед, семь раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения и не смогла отобраться на чемпионат мира по футболу во Франции в 1998 году. «Спорт-Экспресс» в том году писал, что в ходе отборочных матчей сборную России ждала череда неудач: с огромным трудом вырвали ничью у Израиля, получили «позорную» ничью на Кипре, был скандал с форвардом «Бохума» Сергеем Юраном, был скандал с плохой организацией матча на стадионе «Динамо», а также скандал с внезапно «исчезнувшими» перед мачтами футболистами. В итоге российская команда впервые за 20 лет не попала в финал ЧМ.

После катастрофы Игнатьев ушел из сборной и работал в Китае, на Украине и в России. Последним его местом работы стал пост вице-президента ФК «Торпедо» (Москва) — до января 2018 года.

Как знакомые вспоминают Бориса Игнатьева

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что бывший тренер сборной России Борис Игнатьев «оставил глубокий след в истории отечественного футбола».

«От всего спортивного сообщества выражаю соболезнования родным и близким Бориса Петровича, его многочисленным коллегам, воспитанникам и болельщикам», — приводит слова Дегтярева корреспондент «Матч ТВ».

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в разговоре с «Спорт-Экспресс» выразил соболезнования в связи с уходом Игнатьева. Он вспомнил, что знает Игнатьева с 15–16 лет.

«Плохая новость... Борис Петрович прожил честную жизнь. Он отдал футболу многое, пройдя все этапы от юношей до первой сборной. Это не просто тренер, а человек, у которого на любой вопрос был ответ. Потому что, когда человек на практике проходит все этапы, он знает, о чем говорит. Любая наша встреча заканчивалась для меня чем-то интересным и поучительным. Одним словом, большая утрата не только для всех родных, но и для тренерского цеха. Мои соболезнования, и пусть земля ему будет пухом», — сказал Черчесов.

Нападающий Дмитрий Сычев (слева) и тренер Борис Игнатьев (справа) на тренировке, прошедшей на учебно-тренировочной базе ФК «Локомотив» в поселке Баковка, 2010 г. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

