Погода в Москве во вторник, 27 января: десятки ДТП, мощная метель

Москва и область утопают в снегу после мощной метели, которая обрушилась на регион в ночь на вторник, 27 января. Какая погода будет в столице сегодня, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 27 января

Утром местные жители обнаружили заметенные улицы, а вместо припаркованных автомобилей — огромные сугробы. По прогнозу Гидрометцентра России, 27 и 28 января в Москве и Подмосковье ожидаются «сильный снег, снежные заносы, гололедица» с температурой от −4 до −8 градусов. В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за развития циклона. «Желтый» уровень опасности сохраняется в Подмосковье.

Москвичей призвали не использовать личное авто для поездок по столице, сообщила пресс-служба столичного дептранса. По подсчетам ведомства, поездки на машине сегодня займут минимум на 40–50 минут больше времени.

Из-за буксировки фур движение затруднено на внешней стороне МКАД в районе Волоколамского и Бесединского шоссе. Пробки также образовались на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе, сообщили в дептрансе.

По данным ЦОДД, пробки на дорогах в Москве достигли семи баллов. Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает о девятибалльных пробках. Движение затруднено на Ленинградском шоссе по направлению в центр, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе. В Сети также пишут о десятках ДТП из-за сложившейся ситуации.

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве за ночь выпало 9 мм осадков, или 17% месячной нормы, с утра вторника пасмурно, идет сильный снег с ухудшением видимости до 500 м. Ветер южный, юго-восточный, 1 м/с. Температура воздуха — −9 градусов. Атмосферное давление падает — 746,4 мм рт. ст.

«В течение дня будет действовать „оранжевый“ уровень погодной опасности. Москвичей ждут сложные метеоусловия. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта. В Москве ожидается облачная погода. Временами сильный снег с ухудшением видимости до 1–4 км — выпадет до 20 мм осадков, что составляет более 1/3 месячной нормы. Высота сугробов повысится с 30 до 47 см. Ветер южный, юго-восточный, 4–9 м/с. Температура воздуха — −4–7 градусов», — написал Тишковец.

Снегопад, но меньшей интенсивности (16,6 мм), продолжится и в среду — высота снежного покрова увеличится до 55 см, температура воздуха 28 января составит от −5 до −8 градусов. Осадки прекратятся только к вечеру четверга, 29 января.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 27 января

По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург окажется под влиянием гребня скандинавского антициклона с центром над югом Финляндии. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не предвидится, а температура, несмотря на появление солнца, останется ниже положенных по климату значений.

«Температура воздуха — −9–11 градусов, в Ленинградской области — −9–14 градусов. Ветер северо-восточный, 1–6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы», — сообщил Леус.

В среду местами небольшой снег, ночью — −11–13 градусов, днем — −8–10 градусов.

