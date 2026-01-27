Лерчек и ее жених-аргентинец узнали пол ребенка Блогер Лерчек провела гендер-пати и выяснила, что ждет мальчика

У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее жениха Луиса Сквиччиарини будет мальчик. Пара объявила о поле будущего ребенка, проведя тематическую вечеринку во дворе своего дома. Блогер у себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что ее воздюбленный станет отличным отцом.

Ты станешь отличным папой, я в этом не сомневаюсь, — отметила блогер.

Поскольку Чекалина находится под домашним арестом, гендер-пати пришлось организовать на придомовой территории. Перед тем как разрезать праздничный торт, Валерия и Луис обменялись взаимными пожеланиями. Внутри торта оказалась начинка синего цвета, что и стало ответом на главный вопрос о поле ребенка.

Ранее Чекалина прибыла в суд вместе со своим партнером. Тогда состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Артема и Валерии Чекалиных. Их обвиняют в незаконном переводе денежных средств за пределы России. Сама блогер заявила, что ее главный приоритет — беременность и подготовка к материнству.

Сообщалось, что Лерчек жаловалась, что из-за электронного браслета она вынуждена носить обувь, не подходящую для холодной погоды. Для поездки в суд она нашла способ решить эту проблему. Блогер надела модные сапоги-слаучи, отличительная черта которых — мягкие складки между щиколоткой и икрой