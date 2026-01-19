Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 12:29

«Не хочу жаловаться»: беременная Лерчек прибыла в суд

Блогер Лерчек призналась, что хочет спокойно проводить время с семьей

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) во время рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей в Гагаринском суде города Москвы, 24 ноября 2025 г. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) во время рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей в Гагаринском суде города Москвы, 24 ноября 2025 г. Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Беременная блогер Лерчек прибыла в суд вместе с танцором Луисом Сквиччиарини, сообщает Super.ru. Сегодня в Москве состоится еще одно слушание по делу Артема и Валерии Чекалиных о незаконном выводе денежных средств из России.

Не хочу жаловаться. Хочу, чтобы поскорее уже все завершилось наилучшим образом, хочу родить здорового ребенка и спокойно провести время с ним и с семьей, — заявила Лерчек.

Блогер отметила, что сейчас для нее в приоритете — посвятить себя материнству и беременности. Чекалиных обвиняют по статье о незаконном переводе денежных средств с использованием подложных документов в составе организованной группы в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина потребовала взыскать более 177 млн рублей с ее бывших партнеров — Лилии Орленко и Татьяны Остапишиной, которые занимались организацией марафонов блогера. Она обратилась в Арбитражный суд Москвы.

