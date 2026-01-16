Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 19:40

Финуправляющий Блиновской подала иск на 177 млн рублей

Московский суд рассмотрит иск на 177 млн рублей к партнерам Блиновской

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина потребовала взыскать более 177 млн рублей с ее бывших партнеров — Лилии Орленко и Татьяны Остапишиной, которые занимались организацией марафонов блогера, передает РИА Новости. Она обратилась в арбитражный суд Москвы.

По данным источника, управляющая считает незаконными 55 платежей со счетов компаний «Эра» и «Эридан», через которые, по ее мнению, дробился бизнес Блиновской. Эти переводы на общую сумму 133 млн рублей поступали Орленко в 2019-2022 годах, и теперь их хотят вернуть в конкурсную массу экс-блогера. Кроме того, Ознобихина утверждает, что 44 млн рублей, принадлежавших Блиновской, были незаконно переведены на личный счет Остапишиной. Эти деньги также требуют взыскать. Рассмотрение исков назначено на февраль и март.

Тем временем представитель Блиновской обжаловал приговор в кассационной инстанции. Королева марафонов этапирована в женскую ИК-1 во Владимирской области.

До этого стало известно, что блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) отказалась признать вину по делу о незаконном выводе средств в Дубай. Она заявила, что «самого события преступления» не было.

