Риелтор рассказал, как изменятся цены на недвижимость в 2026 году Риелтор Апрелев: в 2026 году недвижимость подорожает на 10-15%

В 2026 году стоимость недвижимости вырастет на 10-15%, рассказал KP.RU основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Он отметил, что в Москве и Подмосковье рост цен будет зависеть от доступности общественного транспорта.

В столице и области это прежде всего те, что находятся рядом со строящимися станциями метро или МЦД, — там рост цен будет более высоким, — рассказал Апрелев.

Риелтор отметил, что в промышленных регионах рост цен на недвижимость будет связан с увеличением зарплат. По его словам, это скажется на стоимости новостроек.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин рассказал, что рыночная стоимость квадратного метра жилья в России может превышать его реальную себестоимость почти в четыре раза. По его словам, основная прибыль от такого завышения цен достается крупным строительным компаниям и банкам.