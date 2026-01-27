Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 12:34

Риелтор рассказал, как изменятся цены на недвижимость в 2026 году

Риелтор Апрелев: в 2026 году недвижимость подорожает на 10-15%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 2026 году стоимость недвижимости вырастет на 10-15%, рассказал KP.RU основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Он отметил, что в Москве и Подмосковье рост цен будет зависеть от доступности общественного транспорта.

В столице и области это прежде всего те, что находятся рядом со строящимися станциями метро или МЦД, — там рост цен будет более высоким, — рассказал Апрелев.

Риелтор отметил, что в промышленных регионах рост цен на недвижимость будет связан с увеличением зарплат. По его словам, это скажется на стоимости новостроек.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин рассказал, что рыночная стоимость квадратного метра жилья в России может превышать его реальную себестоимость почти в четыре раза. По его словам, основная прибыль от такого завышения цен достается крупным строительным компаниям и банкам.

риелторы
недвижимость
цены
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дипломат раскрыл планы Эстонии в Балтийском море
Минстрой уточнил правила установки наружных блоков кондиционеров
Ковальчук рассказал, как в России разрабатывали гиперзвуковое оружие
Ахматовец сравнил СВО с Шереметьево
В смартфоне премьера Израиля заметили необычную деталь
Онищенко ответил, нужно ли закрывать границу с Индией из-за вируса
Боец ВС России из Татарстана притворился мертвым и выжил
Задержана экс-вице-губернатор российского региона
«Не помню половину дня»: внук Пугачевой устроил тусовку после жалоб
Россиянкам дали советы, как принять свою внешность без косметики
В Англии один из пляжей завалило картошкой фри
Энергетики вернули свет жителям Мурманской области
Герасимов: Купянск-Узловой взят. Как идет наступление ВС РФ 27 января
Риелтор рассказал, как изменятся цены на недвижимость в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III поставил Миддлтон ультиматум
Путин заявил, что Россия чтит память жертв холокоста
Лерчек и ее жених-аргентинец узнали пол ребенка
Киевлян готовят к сельским туалетам из-за проблем с канализацией
В Госдуме предложили запретить повышать цены на такси из-за непогоды
«Знал, что Борис тяжело болен»: Пономарев о смерти тренера Игнатьева
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.