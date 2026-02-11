Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 10:29

Риелтор объяснил, в каких случаях используют наличные при покупке квартиры

Риелтор Ткаченко: покупка жилья за наличные может быть по просьбе собственников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Покупка квартиры за наличные средства может быть по просьбе собственников жилья, если они приобретали недвижимость в черновом варианте и потратили на отделку крупную сумму, заявил «Ямал-Медиа» риелтор Алексей Ткаченко. В подобных ситуациях нередко применяют договор купли-продажи с неотделимыми улучшениями.

Наличные средства могут использоваться по просьбе собственников жилья в случаях, когда они приобретали квартиру в черновом варианте и потратили значительную сумму на возведение стен и отделку. В этом случае применим договор «неотделимых улучшений». Собственники логично задаются вопросом, почему они должны платить налог за достройку квартиры. Ведь фактически готовая квартира стоит дороже, — пояснил Ткаченко.

Он отметил, что в таких ситуациях собственники нередко прибегают к серым схемам с занижением цены. Однако ФНС в любом случае может доначислить налог за подобные действия, предупредил эксперт. Он добавил, что в целом покупка недвижимости с помощью наличных через ячейку банка стала редкостью.

Ранее риелтор Анна Писанкова заявила, что в Москве на сдаче квартиры в аренду можно заработать 5% годовых. Она отметила, что рост стоимости жилья может добавить еще 10%. По словам эксперта, сейчас люди сдают квартиры прежде всего для стабильности, а не для получения дохода.

риелторы
недвижимость
квартиры
жилье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг раскрыл судьбу бывших заводов Toyota и Volkswagen
На Урале задержали пристава за помощь бандитам
Названо самое востребованное лекарство у россиян в 2025 году
В Германии нашли мертвую украинку
Российский военный оценил состояние опорных пунктов ВСУ в Запорожье
Целая семья сгорела при пожаре в частном доме
Украинский скелетонист наплевал на запреты МОК
Ребенок случайно сжег BMW X5 почти за 3 млн рублей
Мощный шторм обрушился на Мадагаскар
Россиянам объяснили, почему не надо «копить» отпуск
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 февраля: удары по колоннам, роты трупов
В «Ленкоме» ответили, почему Богомолов мог уйти с поста и. о. ректора МХАТ
Крупная авиакомпания сообщила о возможной утечке данных клиентов
Сноубордист сломал шею на Олимпиаде
Литву уличили в капитуляции перед Россией
Костюшкин раскрыл свое отношение к хейтерам
Популярные онлайн-кинотеатры оштрафовали на 9,5 млн рублей из-за ЛГБТ
Воспитатель получила срок за запрет детям ходить в туалет
В Германии раскрыли потери из-за отказа от российской нефти
Названа неподъемная сумма для восстановления Дарницкой ТЭЦ в Киеве
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.