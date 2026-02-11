Риелтор объяснил, в каких случаях используют наличные при покупке квартиры Риелтор Ткаченко: покупка жилья за наличные может быть по просьбе собственников

Покупка квартиры за наличные средства может быть по просьбе собственников жилья, если они приобретали недвижимость в черновом варианте и потратили на отделку крупную сумму, заявил «Ямал-Медиа» риелтор Алексей Ткаченко. В подобных ситуациях нередко применяют договор купли-продажи с неотделимыми улучшениями.

Наличные средства могут использоваться по просьбе собственников жилья в случаях, когда они приобретали квартиру в черновом варианте и потратили значительную сумму на возведение стен и отделку. В этом случае применим договор «неотделимых улучшений». Собственники логично задаются вопросом, почему они должны платить налог за достройку квартиры. Ведь фактически готовая квартира стоит дороже, — пояснил Ткаченко.

Он отметил, что в таких ситуациях собственники нередко прибегают к серым схемам с занижением цены. Однако ФНС в любом случае может доначислить налог за подобные действия, предупредил эксперт. Он добавил, что в целом покупка недвижимости с помощью наличных через ячейку банка стала редкостью.

