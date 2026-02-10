Стало известно, сколько можно заработать на сдаче жилья в аренду в Москве Риелтор Писанкова: на сдаче жилья в аренду в Москве можно заработать 5% годовых

В Москве на сдаче квартиры в аренду можно заработать 5% годовых, заявила НСН риелтор Анна Писанкова. Она отметила, что рост стоимости жилья может добавить еще 10%. По словам эксперта, сейчас люди сдают квартиры прежде всего для стабильности, а не для получения дохода.

Такая схема возможна во всех регионах, убыточной практики точно не будет. В Москве и Санкт-Петербурге арендная доходность ниже, чем в регионах. При стоимости квартиры в 15 млн рублей, мы будем получать примерно 75 тыс. рублей в месяц. То есть это примерно 5% годовых. Но за счет того, что есть и рост стоимости самой квартиры, эта доходность выше — еще 10%, — уточнила Писанкова.

Она подчеркнула, что в регионах доходность с аренды выше — примерно от 8% до 10% годовых. Однако рост самой стоимости недвижимости там меньше, чем в столице. Эксперт добавила, что сдача жилья в нынешних реалиях становится для людей «инструментом надежности», а арендная плата — лишь «приятным бонусом».

