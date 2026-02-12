Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 15:25

Риелтор объяснила, можно ли сдавать ипотечное жилье в аренду

Риелтор Максимович: законом не запрещено сдавать ипотечную квартиру в аренду

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Законодательство не запрещает сдавать ипотечную квартиру в аренду, при этом важно, чтобы такая возможность не была ограничена договором залога, заявила «Финансам Mail» риелтор Юлия Максимович. Она напомнила, что ипотечные условия могут отличаться друг от друга и зависеть от политики конкретной финансовой организации.

Чтобы не столкнуться с претензиями банка, собственнику стоит заранее выяснить его требования к сдаче жилья в аренду, отметила Максимович. Как пояснила эксперт, одни кредитные организации не требуют согласования, другие — настаивают на обязательном уведомлении.

Перед тем, как начать сдавать ипотечное жилье в аренду, эксперт посоветовала приобрести страховку. Это позволит покрыть риски повреждения имущества третьими лицами, в том числе арендаторами.

Ранее риелтор Анна Писанкова заявила, что в Москве на сдаче квартиры в аренду можно заработать 5% годовых. Она отметила, что рост стоимости жилья может добавить еще 10%. По словам эксперта, сейчас люди сдают квартиры прежде всего для стабильности, а не для получения дохода.

риелторы
недвижимость
ипотека
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе признали, что Макрон изолировал сам себя
Певцу Абдразакову пророчат кресло главы известного петербургского театра
В Польше испугались одного решения Макрона по России
В Тюмени раскрыли дело о заказном убийстве из-за спора о ребенке
В Москве задержали экс-главу FESCO и вице-президента компании
Безруков ответил на слухи о руководстве МХАТ
Синоптик ответил, когда в Москве наступит климатическая весна
В УЕФА рассказали, вернутся ли российские сборные на международные турниры
Мужчинам напомнили, какие анализы важно сдавать в зрелом возрасте
«Ни в коем разе»: Полина Диброва оценила отказ Елены Товстик давать развод
Полянский указал на молчание Запада после покушения на Алексеева
Названа стоимость недельного семейного отдыха Овечкина в Дубае
«Ни миллионы, ни доллары»: Диброва раскрыла условие брака с миллиардером
В соседней с Россией стране объявили охоту на один вид помета
Врач назвал главные факторы развития акне
Полянский указал на закономерность в атаках Киева на мирное население РФ
Психолог дала советы, как не впасть в депрессию до весны
Барановская присвоила себе финансовый успех Аршавина
Полиция Петербурга задержала двоих мужчин за поджог двери знакомого
Экс-глава департамента Минпромторга попал в полицию
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.