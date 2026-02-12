Риелтор объяснила, можно ли сдавать ипотечное жилье в аренду Риелтор Максимович: законом не запрещено сдавать ипотечную квартиру в аренду

Законодательство не запрещает сдавать ипотечную квартиру в аренду, при этом важно, чтобы такая возможность не была ограничена договором залога, заявила «Финансам Mail» риелтор Юлия Максимович. Она напомнила, что ипотечные условия могут отличаться друг от друга и зависеть от политики конкретной финансовой организации.

Чтобы не столкнуться с претензиями банка, собственнику стоит заранее выяснить его требования к сдаче жилья в аренду, отметила Максимович. Как пояснила эксперт, одни кредитные организации не требуют согласования, другие — настаивают на обязательном уведомлении.

Перед тем, как начать сдавать ипотечное жилье в аренду, эксперт посоветовала приобрести страховку. Это позволит покрыть риски повреждения имущества третьими лицами, в том числе арендаторами.

Ранее риелтор Анна Писанкова заявила, что в Москве на сдаче квартиры в аренду можно заработать 5% годовых. Она отметила, что рост стоимости жилья может добавить еще 10%. По словам эксперта, сейчас люди сдают квартиры прежде всего для стабильности, а не для получения дохода.