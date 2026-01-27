Депутат ответил, во сколько раз завышены цены на жилье в России Депутат Делягин: цена квадратного метра жилья может быть завышена в четыре раза

Рыночная стоимость квадратного метра жилья в России может превышать его реальную себестоимость почти в четыре раза, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Делягин. По его словам, основная прибыль от такого завышения цен достается крупным строительным компаниям, банкам и коррупционерам.

По данным Союза инженеров-сметчиков, в январе 2025 года полная себестоимость строительства одного квадратного метра многоквартирных жилых домов массового спроса составила: в Москве — 167 763 рубля, а в среднем по РФ — 86 847 рублей. Разница с рыночной ценой, как видим, почти в четыре раз. Все сливки достаются крупнейшим строительным компаниям и банкам, значительная часть перепадает коррупционерам. Жилье скоро станет среднему человеку практически недоступно, но в этом нет ничего нового, в этом и есть смысл либеральной экономики, — пояснил Делягин.

Он отметил, что текущая высокая доля собственников жилья в стране во многом является наследием прошлого, но ситуация может измениться. По его мнению, политика, проводимая в экономике, ведет к концентрации жилой недвижимости в руках фондов, что уже произошло на Западе.

Россия является одним из лидеров по числу собственников жилья среди граждан во многом благодаря наследованию и приватизации советских квартир. Но через некоторое время ситуация может измениться — большая доля недвижимости окажется в руках фондов, как это произошло в западных странах. Удорожание жилья в новостройках — наглядное проявление произвола монополистов, причем далеко не только застройщиков. Возможно, сыграл свою роль и «эффект Долиной», создавший часто неприемлемые риски для покупки жилья на вторичном рынке и переориентировавший часть покупателей на новостройки, — резюмировал Делягин.

Ранее экономист Хаджимурад Белхароев заявил, что стоимость жилья не должна измениться в феврале 2026 года. При этом он допустил возможный рост цен на недвижимость в будущем. По его словам, на текущий момент в крупных городах остаются нераспроданными около 70% квартир — их стоимость крайне высока.