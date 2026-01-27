Энергетики вернули свет жителям Мурманской области

Энергоснабжение потребителей в Мурманской области полностью восстановлено, сообщили в Минэнерго. Работы проводили специалисты ПАО «Россети Северо-Запад».

Благодаря слаженной работе специалистов ПАО «Россети Северо-Запад» к настоящему моменту первый этап аварийно-восстановительный работ завершен. Введенные ранее ограничения сняты, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области из-за затяжной аварии на электросетях ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава региона Андрей Чибис отметил, что работы затруднены из-за плохой погоды и сложного рельефа, однако повседневная жизнь жителей не пострадает.

Позже стало известно, что рухнувшие в Мурманской области опоры ЛЭП заменят временными деревянными. Целые конструкции к месту не смогли довезти из-за погодных условий, поэтому их разобрали на части, доставили на вездеходах и поднимали на сопки экскаватором, а самые трудные участки специалисты проходили уже вручную.

Глава региона Андрей Чибис заявил, что все ключевые объекты и стратегические предприятия Мурманской области обеспечены электричеством. По его словам, для полного завершения работ по установке и подключению основных опор ЛЭП потребуется неделя.