27 января 2026 в 12:40

Россиянкам дали советы, как принять свою внешность без косметики

Косметолог Ильчук: правильный уход за кожей поможет принять себя без косметики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правильный уход за кожей на регулярной основе, в том числе бережное очищение, увлажнение и защита от солнца, поможет принять свою внешность без косметики, заявила РИАМО косметолог Елена Ильчук. Она пояснила, что такие ритуалы красоты существенно улучшат состояние лица, а макияж просто перестанет быть необходимостью.

Помимо этого, важно ограничить сравнение себя с другими людьми и меньше фотографировать себя в потенциально неудачных ракурсах, отметила Ильчук. Она посоветовала делать больше обычных селфи с нормального расстояния.

Осознание конкретной проблемы и ее решение помогут на пути к принятию себя. Врач порекомендовала поставить себе задачу — например, избавиться от следов воспалений, сосудистой сетки или неровного тона лица, и постепенно решать ее.

Ранее косметолог Ирина Быстрова заявила, что зимой для защиты кожи от пересыхания стоит сократить посещение бань и саун, а также отказаться от купания в горячей воде. По ее словам, агрессивные температурные воздействия в этот период могут усугубить обезвоживание кожных покровов.

