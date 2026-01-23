Косметолог ответила, что поможет защитить кожу от пересыхания зимой Косметолог Быстрова: зимой лучше сократить поход в бани и купание в горячей воде

Зимой для защиты кожи от пересыхания стоит сократить посещение бань и саун, а также отказаться от купания в горячей воде, заявила NEWS.ru косметолог Ирина Быстрова. По ее словам, агрессивные температурные воздействия в этот период могут усугубить обезвоживание кожных покровов.

Как защитить кожу лица от пересыхания зимой? Поддерживайте влажность воздуха дома. Сухой воздух способствует обезвоживанию кожи. Пользуйтесь увлажнителем или расставляйте емкости с водой рядом с отопительными приборами. Избегайте резких перепадов температуры. Переход из теплого помещения на мороз улицы лучше осуществлять постепенно, позволяя организму адаптироваться. Пейте достаточное количество воды для поддержания общего водного баланса организма. Сократите походы в сауны и бани, а также купание в горячей воде, — пояснила Быстрова.

По ее словам, основной зимний уход должен быть направлен на мягкое очищение и интенсивное увлажнение. Косметолог отметила, что для ежедневного очищения лица необходимо выбирать средства без агрессивных компонентов, а умываться только теплой водой.

Во время холодов утром и вечером очищайте кожу лица. Используйте мягкие средства: пенку, мусс, молочко или гель для умывания без агрессивных компонентов. Избегайте мыла и спиртосодержащих растворов, которые чрезмерно сушат кожу. Умывайтесь только теплой водой. Лицо лучше мягко смачивать одноразовой салфеткой или чистым мягким полотенцем. Один раз в неделю можно делать глубокое очищение, это особенно хорошо для жирной и комбинированной кожи. Выбирайте мягкие формулы с натуральными эксфолиантами: подойдут нежные скрабы без крупных абразивов, деликатные химические пилинги, энзимные пилинги или минеральные маски, — резюмировала Быстрова.

