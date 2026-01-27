Боец ВС России из Татарстана притворился мертвым и выжил Tatar-inform: боец ВС России остался прикрывать своих и притворился мертвым

Боец СВО из Татарстана притворился мертвым на поле боя и выжил, сообщает сетевое издание Tatar-inform. По его словам, благодаря такой хитрости, в бою он не получил ни единого ранения.

Как отмечается, боец перевязал раненых сослуживцев, отправил их в тыл, а сам решил прикрыть отход. Когда противник выходил из укрытий, он открывал огонь, а затем снова замирал, притворяясь погибшим. Выбирался уже ночью, под огнем снайпера.

Я всех перевязал, жгуты наложил. Они уползли, полкилометра ползли. А я остался, — сообщил он.

Ранее рядовой ВС РФ Константин Ситченко в ходе боевых действий в одиночку обнаружил и уничтожил пулеметный расчет ВСУ, а также захватил вражескую радиостанцию. Отмечается, что инцидент произошел во время выполнения задачи по разведке местности.

До этого военнослужащие Вооруженных сил России во время операции в одном из опорных пунктов на Константиновском направлении взяли в плен двух солдат ВСУ. Украинцы кричали, что у них есть дети. Один из них рассказал, что его мобилизовали прямо у магазина и направили к опорнику против воли.