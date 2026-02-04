В одном из регионов ПФО ввели режим беспилотной опасности

В Татарстане объявили беспилотную опасность, сообщает МЧС. Уведомление местным жителям поступило в 11:46 мск.

Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим «Беспилотная опасность», — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВСУ используют новейшие дроны-камикадзе «Жук» для атак на мирных жителей России. Он также отметил, что подобные беспилотники можно уничтожить с помощью обычных охотничьих дробовиков и малых средств противовоздушной обороны.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе с начала текущего года из-за атак ВСУ погиб 21 мирный житель. По его словам, по сравнению с 2025 годом число погибших выросло в 10 раз.

Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны в период с 14:00 до 20:00 мск уничтожили 16 украинских дронов. Цели поразили над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей. Наиболее число вражеских беспилотников было обнаружено над Белгородской областью, далее следует Брянская область.