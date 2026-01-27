Евросоюзу следовало бы сменить антироссийский курс и наладить диалог с Москвой после подрыва газопроводов, проложенных через Балтику, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, объективные предпосылки для такого решения были давно, однако реального пересмотра политики не произошло.

Объективные предпосылки [для смены антироссийского курса в ЕС] были и вчера, не только сегодня. Все, что происходило с газопроводом, проложенным через Балтику, уже должно было послужить очень серьезным уроком. Однако этого не произошло и сегодня, когда оказалось, что в США к власти могут приходить силы, которые скажут Европе: «Решайте свои проблемы самостоятельно». При этом предыдущие американские администрации настроили европейскую часть НАТО на максимально воинственные рельсы по отношению к РФ, а теперь предлагают воевать самостоятельно. Все аргументы [для смены антироссийского курса] налицо. Переакцентирование в европейской политике должно было бы уже произойти, — высказался Новиков.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что представители Евросоза основывают свои высказывания на недостоверной информации. По его словам, они также все отрицают, если их ловят на лжи.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее признался, что хотел бы сесть за один стол с российским лидером Владимиром Путиным. Однако он добавил, что для такой встречи момент еще не настал.