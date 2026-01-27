Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 11:59

«Аргументы налицо»: депутат о возможной смене антироссийского курса в ЕС

Депутат Новиков: ЕС следовало бы наладить диалог с РФ после подрыва газопроводов

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Евросоюзу следовало бы сменить антироссийский курс и наладить диалог с Москвой после подрыва газопроводов, проложенных через Балтику, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, объективные предпосылки для такого решения были давно, однако реального пересмотра политики не произошло.

Объективные предпосылки [для смены антироссийского курса в ЕС] были и вчера, не только сегодня. Все, что происходило с газопроводом, проложенным через Балтику, уже должно было послужить очень серьезным уроком. Однако этого не произошло и сегодня, когда оказалось, что в США к власти могут приходить силы, которые скажут Европе: «Решайте свои проблемы самостоятельно». При этом предыдущие американские администрации настроили европейскую часть НАТО на максимально воинственные рельсы по отношению к РФ, а теперь предлагают воевать самостоятельно. Все аргументы [для смены антироссийского курса] налицо. Переакцентирование в европейской политике должно было бы уже произойти, — высказался Новиков.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что представители Евросоза основывают свои высказывания на недостоверной информации. По его словам, они также все отрицают, если их ловят на лжи.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее признался, что хотел бы сесть за один стол с российским лидером Владимиром Путиным. Однако он добавил, что для такой встречи момент еще не настал.

Россия
Европа
газопроводы
США
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подрыв набитого дронами ВСУ грузовика под Сумами попал на видео
В Госдуме рассказали о размерах налога на наследство
Владелец «Машеньки» раскрыл, как изменился его бизнес после вопроса Путину
Дипломат раскрыл планы Эстонии в Балтийском море
Минстрой уточнил правила установки наружных блоков кондиционеров
Ковальчук рассказал, как в России разрабатывали гиперзвуковое оружие
Ахматовец сравнил СВО с Шереметьево
В смартфоне премьера Израиля заметили необычную деталь
Онищенко ответил, нужно ли закрывать границу с Индией из-за вируса
Боец ВС России из Татарстана притворился мертвым и выжил
Задержана экс-вице-губернатор российского региона
«Не помню половину дня»: внук Пугачевой с горя устроил тусовку в Испании
Россиянкам дали советы, как принять свою внешность без косметики
В Англии один из пляжей завалило картошкой фри
Энергетики вернули свет жителям Мурманской области
Герасимов: Купянск-Узловой взят. Как идет наступление ВС РФ 27 января
Риелтор рассказал, как изменятся цены на недвижимость в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III поставил Миддлтон ультиматум
Путин заявил, что Россия чтит память жертв холокоста
Лерчек и ее жених-аргентинец узнали пол ребенка
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.