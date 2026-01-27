Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 11:48

Депутат раскритиковал распространившийся среди зумеров «дуркинг»

Депутат Иванов назвал популярный у молодежи «дуркинг» побегом от реальности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Молодежь увлекается «дуркингом», намеренно попадая в психиатрические клиники, ради побега от реальности, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он призвал искать истинные, а не мнимые источники душевного равновесия.

То, что молодые люди, которым должна быть свойственна жизненная энергия, устремленность и радость, начинают видеть убежище от мира в больничных стенах, где лечат тяжелые душевные недуги, — это симптом глубокой болезни не отдельного человека, а целого поколения и общества в целом. Это отчаянный, но ложный путь, который указывает на утрату духовных ориентиров, внутреннюю пустоту, которую пытаются заполнить радикальным и опасным эпатажем. Это побег от реальности, которую молодой человек не в силах осмыслить и принять, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что психиатрическая клиника — это не место для отдыха души или модного «детокса». По словам Иванова, это учреждение, где оказывают медицинскую помощь тем, кто серьезно страдает и не может справиться с болезнью сам. Депутат указал, что романтизация этого пространства — это не просто безответственность, а кощунственное отношение к чужой боли и неуважение к медицине.

Культ сиюминутного успеха и потребления создают иллюзию жизни. Это крик о тотальном одиночестве. Виртуальная связь заменила живое общение, доверительный разговор с родителями, наставником, старшим товарищем. Когда рядом нет крепкого плеча и мудрого совета, а есть только тирания алгоритмов, требующих нового контента, отчаявшаяся душа ищет спасения в самом неестественном месте. Игра с психиатрией — это игра с огнем. Молодой человек, симулируя симптомы ради попадания в клинику, рискует получить ненужное, а зачастую и вредное для здорового организма лечение, — добавил Иванов.

Он заключил, что молодым людям нужно не лечение в психиатрической клинике, а служение и осмысленный труд. По словам депутата, настоящая перезагрузка приходит не от больницы, а от возвращения к традиционным ценностям.

Ранее врач-психиатр Елена Кунаковская предупредила, что резкое прекращение приема антидепрессантов может усилить депрессивное состояние. По ее словам, отказываться от таких лекарств нужно только под наблюдением специалиста.

подростки
тренды
россияне
депутаты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подрыв набитого дронами ВСУ грузовика под Сумами попал на видео
В Госдуме рассказали о размерах налога на наследство
Владелец «Машеньки» раскрыл, как изменился его бизнес после вопроса Путину
Дипломат раскрыл планы Эстонии в Балтийском море
Минстрой уточнил правила установки наружных блоков кондиционеров
Ковальчук рассказал, как в России разрабатывали гиперзвуковое оружие
Ахматовец сравнил СВО с Шереметьево
В смартфоне премьера Израиля заметили необычную деталь
Онищенко ответил, нужно ли закрывать границу с Индией из-за вируса
Боец ВС России из Татарстана притворился мертвым и выжил
Задержана экс-вице-губернатор российского региона
«Не помню половину дня»: внук Пугачевой с горя устроил тусовку в Испании
Россиянкам дали советы, как принять свою внешность без косметики
В Англии один из пляжей завалило картошкой фри
Энергетики вернули свет жителям Мурманской области
Герасимов: Купянск-Узловой взят. Как идет наступление ВС РФ 27 января
Риелтор рассказал, как изменятся цены на недвижимость в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III поставил Миддлтон ультиматум
Путин заявил, что Россия чтит память жертв холокоста
Лерчек и ее жених-аргентинец узнали пол ребенка
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.