Депутат раскритиковал распространившийся среди зумеров «дуркинг»

Молодежь увлекается «дуркингом», намеренно попадая в психиатрические клиники, ради побега от реальности, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он призвал искать истинные, а не мнимые источники душевного равновесия.

То, что молодые люди, которым должна быть свойственна жизненная энергия, устремленность и радость, начинают видеть убежище от мира в больничных стенах, где лечат тяжелые душевные недуги, — это симптом глубокой болезни не отдельного человека, а целого поколения и общества в целом. Это отчаянный, но ложный путь, который указывает на утрату духовных ориентиров, внутреннюю пустоту, которую пытаются заполнить радикальным и опасным эпатажем. Это побег от реальности, которую молодой человек не в силах осмыслить и принять, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что психиатрическая клиника — это не место для отдыха души или модного «детокса». По словам Иванова, это учреждение, где оказывают медицинскую помощь тем, кто серьезно страдает и не может справиться с болезнью сам. Депутат указал, что романтизация этого пространства — это не просто безответственность, а кощунственное отношение к чужой боли и неуважение к медицине.

Культ сиюминутного успеха и потребления создают иллюзию жизни. Это крик о тотальном одиночестве. Виртуальная связь заменила живое общение, доверительный разговор с родителями, наставником, старшим товарищем. Когда рядом нет крепкого плеча и мудрого совета, а есть только тирания алгоритмов, требующих нового контента, отчаявшаяся душа ищет спасения в самом неестественном месте. Игра с психиатрией — это игра с огнем. Молодой человек, симулируя симптомы ради попадания в клинику, рискует получить ненужное, а зачастую и вредное для здорового организма лечение, — добавил Иванов.

Он заключил, что молодым людям нужно не лечение в психиатрической клинике, а служение и осмысленный труд. По словам депутата, настоящая перезагрузка приходит не от больницы, а от возвращения к традиционным ценностям.

Ранее врач-психиатр Елена Кунаковская предупредила, что резкое прекращение приема антидепрессантов может усилить депрессивное состояние. По ее словам, отказываться от таких лекарств нужно только под наблюдением специалиста.