Онколог рассказала, на какие симптомы у детей нужно обращать внимание

Субфебрильная температура в пределах 37–38 градусов может быть признаком рака у детей и подростков, рассказала «ФедералПресс» заведующая онкологическим отделением НОДКБ Динара Аляутдинова. Она отметила, что на онкологию могут указывать и другие симптомы.

Если при этом у ребенка отмечаются ночная потливость, резкое похудение за короткое время, кожный зуд и субфебрильная температура — это так называемые В-симптомы, симптомокомплекс, который с большой вероятностью подтверждает диагноз лимфомы. При таком наборе симптомов надо быстрее попасть к онкологу, — рассказала Аляутдинова.

Онколог подчеркнула, что другими признаками заболевания могут быть частые головные боли, рвота по утрам. По ее словам, родители обычно списывают такое состояние на инфекции.

