Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 17:19

Онколог рассказала, на какие симптомы у детей нужно обращать внимание

Онколог Аляутдинова: субфебрильная температура может быть признаком рака у детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Субфебрильная температура в пределах 37–38 градусов может быть признаком рака у детей и подростков, рассказала «ФедералПресс» заведующая онкологическим отделением НОДКБ Динара Аляутдинова. Она отметила, что на онкологию могут указывать и другие симптомы.

Если при этом у ребенка отмечаются ночная потливость, резкое похудение за короткое время, кожный зуд и субфебрильная температура — это так называемые В-симптомы, симптомокомплекс, который с большой вероятностью подтверждает диагноз лимфомы. При таком наборе симптомов надо быстрее попасть к онкологу, — рассказала Аляутдинова.

Онколог подчеркнула, что другими признаками заболевания могут быть частые головные боли, рвота по утрам. По ее словам, родители обычно списывают такое состояние на инфекции.

Ранее хирург-колопроктолог Джеймс Кинросс рассказал, что для своевременного обнаружения ранних симптомов рака кишечника важно тщательно отслеживать любые изменения в стуле. Врач настоятельно рекомендовал следить за его частотой, консистенцией, формой и цветом.

онкологи
симптомы
дети
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В задержании экс-министра энергетики Украины обнаружили американский след
Пушилин обнародовал результаты работы «Купола Донбасса»
Военэксперт раскрыл новые планы по усилению ВСУ
«Боюсь, дальше будет лучше»: Слава разделась перед зеркалом
«У нас катастрофа»: Зеленскому указали на неудобную правду об украинцах
Суд избрал меру пресечения напавшему с ножом на прихожанок россиянину
Афганских военных заставили донашивать ботинки НАТО со складов США
В Гидрометцентре рассказали, что принесет москвичам новая неделя
Российская армия выбивает украинские войска из Гришино
Россиянка «подарила» сожителю на День влюбленных ножевое
Европа решила сказать «нет» американским оборонным технологиям
Мягкие границы: почему шторы и покрывала — психологический щит вашего дома
Назван способ компенсировать дефицит общения при домашнем обучении ребенка
Бойцу ММА грозит срок за «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве
ВСУ начали использовать «умные» взрыватели
Суд избрал меру пресечения главе Министерства ГО и ЧС Кубани
В Дагестане загорелась цистерна со сжиженным газом
В Хорватии ответили на просьбу Венгрии и Словакии по российской нефти
Назван способ, как быстро снизить уровень холестерина без лекарств
«Золотой гаишник» Башкирии может отправиться за решетку на два десятилетия
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.