Наследник «спасительницы от рептилоидов» получил 17 лет за наркотики

Сына целительницы Светланы Лады-Русь (настоящая фамилия - Пеунова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) приговорили к 17 годам колонии строгого режима за производство наркотиков, сообщает Telegram-канал Baza. Квартиру и автомобиль осужденного, по данным канала, конфисковали в доход государства.

В марте 2025 года 42-летнего Илью Пеунова задержали в квартире в Самаре. По версии следствия, там он организовал нарколабораторию. За несколько дней мужчина успел произвести более 11 килограммов вещества и подготовить его к сбыту.

Как пишет канал, Лада-Русь создала в Самаре центр народной медицины, а позже переключилась на общественно-политическую повестку. Светлана публично заявляла, что является спасительницей и последней надеждой человечества в противостоянии рептилоидам с планеты Нибиру.

Ее скандальная деятельность прервалось из-за уголовного преследования. В отношении женщины возбудили дела о мошенничестве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и создании НКО, посягающей на личность и права граждан. Сейчас она объявлена в международный розыск.

Ранее суд Нефтегорского района Самарской области заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима Ладу-Русь по делу о создании запрещенной организации и мошенничестве. По данным следствия, в 2012 и 2016 годах осужденная основала и возглавила две некоммерческие организации, которые работали как деструктивные общины. С 2006 года она проводила ритуалы в своем доме, выдавая себя за целительницу. В ее распоряжении оказались офис и автомобиль, принадлежавшие потерпевшим.