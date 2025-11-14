В Самарской области иноагента приговорили к колонии В Самарской области заочно осудили иноагента Светлану Ладу-Русь на восемь лет

Суд Нефтегорского района Самарской области заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима Светлану Ладу-Русь (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о создании запрещенной организации и мошенничестве, сообщает прокуратура региона. Решение приняли по итогам закрытого судебного процесса.

Она признана виновной по ч. 1 и ч. 2 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). <…> Суд <...> назначил виновной наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком восемь лет с отбыванием в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2012 и 2016 годах Лада-Русь основала и возглавила две некоммерческие организации, которые работали как деструктивные общины. С 2006 года она проводила ритуалы в своем доме, выдавая себя за целительницу. В ее распоряжении оказались офис и автомобиль, принадлежавшие потерпевшим. Первоначальное обвинение касалось причинения тяжкого вреда здоровью, однако суд переквалифицировал его на причинение вреда по неосторожности. Прокуратура рассматривает возможность обжалования приговора.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил политика Леонида Гозмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 10 годам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма в интервью зарубежному изданию. Прокурор запрашивал 11 лет лишения свободы.