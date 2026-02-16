Оголенные ягодицы могут запретить в российских фитнес-центрах

В России на законодательном уровне могут закрепить требования к внешнему виду посетителей фитнес-центров и спортзалов, передает «Абзац». С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Речь идет об элементарных рамках: чтобы живот был прикрыт, ягодицы не были оголены, белье не просвечивало. Это вопрос уважения к себе и к тем, кто находится рядом, — сказал он.

Инициатива предполагает внесение изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте» и утверждение Минспортом стандартных правил посещения фитнес-центров, включающих дресс-код. За систематическое несоблюдение этих норм Иванов предлагает штрафовать.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, что женщинам требуется не менее полугода регулярных тренировок для того, чтобы улучшить форму ягодиц. При этом, по ее словам, результаты будут ощутимыми при значительных нагрузках и под руководством специалиста.