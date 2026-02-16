Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 19:00

Оголенные ягодицы могут запретить в российских фитнес-центрах

Зампред ВРНС Иванов предложил ввести в фитнес-центрах дресс-код

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России на законодательном уровне могут закрепить требования к внешнему виду посетителей фитнес-центров и спортзалов, передает «Абзац». С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Речь идет об элементарных рамках: чтобы живот был прикрыт, ягодицы не были оголены, белье не просвечивало. Это вопрос уважения к себе и к тем, кто находится рядом, — сказал он.

Инициатива предполагает внесение изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте» и утверждение Минспортом стандартных правил посещения фитнес-центров, включающих дресс-код. За систематическое несоблюдение этих норм Иванов предлагает штрафовать.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, что женщинам требуется не менее полугода регулярных тренировок для того, чтобы улучшить форму ягодиц. При этом, по ее словам, результаты будут ощутимыми при значительных нагрузках и под руководством специалиста.

дресс-код
спорт
спортсмены
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Делятся с ними едой»: Кадыров рассказал об одном открытии пленных ВСУ
Стало известно, как ВС России ответят на удары по Брянску и Белгороду
В Росси могут появиться новые алкотестеры
Импорт на маркетплейсах могут обложить налогом
Пленный боец ВСУ пожаловался на жизнь без воды и отдыха
Экс-солист Quest Pistols распрощался со своим авто из-за пьяной езды
ВС РФ разнесли груз НАТО в Одессе, позор Мерца и Макрона: что будет дальше
Староверы позвали МЧС на помощь, а потом передумали спасаться
Военэксперт назвал главную проблему «полков смерти» ВСУ
10-балльные пробки в Москве 16 февраля: причины, когда кончится снегопад
Тимошенко вернут часть арестованного имущества
Любимая соцсеть политиков «приказала долго жить»
Украина получила 4,4 млн снарядов от Чехии
Развожаев сообщил об отражении атаки украинских беспилотников в Севастополе
Олимпиада в Италии отметилась историческим событием
Названо условие, при котором Зеленскому могут вручить подозрение
48 часов ада: душитель два дня насиловал девушку до обмороков
Оттенки покоя: почему нейтральная палитра помогает быстрее засыпать
Горнолыжник спрятался в лесу после падения на Олимпиаде
Трое детей остались сиротами после трагедии в Новой Москве
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.