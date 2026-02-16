«У нас катастрофа»: Зеленскому указали на неудобную правду об украинцах Епископ Кривицкий: через 15 лет на Украине не останется людей

Украину ждет серьезнейшее сокращение населения на фоне демографической катастрофы в стране, заявил епископ Римско-католической церкви Виталий Кривицкий. По его словам, он говорил об этом президенту страны Владимиру Зеленскому и премьер-министру Юлии Свириденко, но они никак не отреагировали, передает издание «Страна.ua».

Через 15 лет некому будет платить налоги в пенсионный фонд, потому что у нас не будет людей <…> У нас не кризис, у нас демографическая катастрофа, — сказал Кривицкий.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что тысячи украинцев стали инвалидами, а их жизни разрушены ради того, чтобы обогащалась элита НАТО. По его словам, не менее 180 тыс. мужчин на Украине потеряли конечности и теперь не могут жить полноценно.

До этого статистические данные МВД РФ показали, что с 2022 года свыше 92 тыс. граждан Украины обратились за временным убежищем в Российской Федерации. Пик обращений пришелся на первый год конфликта. В 2022 году было подано 83 513 заявлений от украинцев. В последующие годы поток снизился: 2023-й — 5581, 2024-й — 3722, 2025-й — 3332.