«Их жизни разрушены»: НАТО обвинили в обогащении на страданиях украинцев Журналист Боуз заявил о тысячах разрушенных жизней украинцев ради выгоды НАТО

Тысячи украинцев стали инвалидами, а их жизни разрушены ради того, чтобы обогащалась элита НАТО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. По его словам, не менее 180 тыс. мужчин на Украине потеряли конечности и теперь не могут жить полноценно.

По меньшей мере 180 тыс. украинских мужчин теперь инвалиды, потеряли конечности, их жизни разрушены. Им предстоит будущее, зависящее от такого же искалеченного и коррумпированного государства, — написал Боуз.

Ранее журналист раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба, позволившего себе громкие заявления о якобы победе Украины в зоне спецоперации. Ирландец пошутил, что политик подхватил «вербальную диарею».

До этого журнал Military Watch констатировал, что российская армия продолжает планомерно уничтожать ключевые украинские объекты, пользуясь абсолютным преимуществом в воздухе и высокоточном оружии. Под удары истребителей, артиллерии и ракетных войск ежедневно попадают не только военные склады и позиции ВСУ, но и жизненно важные объекты энергетической инфраструктуры, говорится в статье.