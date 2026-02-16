Харьковчане заговорили о референдуме по вхождению в состав России Ганчев: жители Харьковской области интересуются референдумом о вхождении в РФ

Жители освобожденной российскими войсками части Харьковской области постоянно спрашивают о перспективах проведения референдума по вхождению в состав РФ, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, такие вопросы поступают в его администрацию практически каждый день.

Могу только сказать, что люди каждый день практически задают нам вопрос, какой статус региона, каким он будет, каким мы его видим, возможно ли проведение референдума на этих территориях, либо проведение референдума за пределами территории. Эти диалоги постоянно ведутся, — рассказал Ганчев.

При этом глава ВГА подчеркнул, что окончательное решение зависит от самих жителей. Как только они выскажут свою политическую волю, власти передадут это мнение российскому руководству. Ганчев также признал, что на данный момент окончательный статус региона еще не определен, так как с одной стороны жители не признают украинскую власть, с другой — Харьковская область пока не является территорией России.

Ранее Ганчев сообщал, что ВСУ продолжают регулярно обстреливать населенные пункты на освобожденной территории Харьковской области. По его словам, в результате этих атак фиксируются случаи ранения мирных жителей, а также повреждения жилых домов и транспорта.