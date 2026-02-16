Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 19:04

«Нашим не прощается ничего»: Журова оценила результат Гуменника на ОИ-2026

Журова: ошибки Гуменника оценили жестко по сравнению с другими спортсменами

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Санто Стефано/РИА Новости
Российскому фигуристу Петру Гуменнику было непросто во время выступления на Олимпийских играх — 2026, заявила в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. По ее мнению, ошибки спортсмена в короткой программе были оценены жестче, чем у других.

Гуменнику, конечно, было непросто. Молодой парень, без международного опыта. Судьи ранее не видели его программы, отчасти привыкают к фигуристу: к его стилю, его катанию. Выступал первый, музыку поменяли. Ошибку Петра, возможно, оценили жестко по сравнению с другими. Он оказался достаточно далеко, чтобы в дальнейшем претендовать на медаль. Никто не ожидал, что дальше начнется звездопад! — сказала Журова.

Она отметила, что произвольная программа россиянина под Евгения Онегина была прекрасна. Журова охарактеризовала ее как «красивая, с характером и хорошей программой».

Судьи все равно побежали: понимали, если будут ставить другим более низкие баллы, то Петр окажется на пьедестале. Нашим не прощается вообще ничего. Надо кататься и сложно, и идеально, — добавила депутат.

Ранее экс-тренер сборной РФ по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что российские спортсмены не должны участвовать в зимней Олимпиаде в Италии. При этом он отметил, что у него много друзей в России и с теплотой вспоминает период работы в стране.

