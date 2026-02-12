Бывший тренер сборной РФ выступил против участия россиян на ОИ-2026 Экс-тренер сборной РФ Пихлер выступил против участия россиян на ОИ в Италии

Российским спортсменам не стоит участвовать в зимней Олимпиаде в Италии, заявил изданию Sports.ru экс-тренер сборной РФ по биатлону Вольфганг Пихлер. В интервью он отметил, что у него много друзей в России и он с теплотой вспоминает период работы в стране.

Я считаю, что выступать сейчас российские спортсмены не должны. На данном этапе — ошибка, — сказал Пихлер.

Ранее известный хореограф и призер Олимпиады Илья Авербух выразил мнение, что российский фигурист Петр Гуменник сможет побороться за место в первой пятерке на Олимпиаде-2026. Он отметил, что в данное время несколько участников находятся в зоне одного-двух баллов.

До этого сообщалось, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не прошли квалификацию в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026. Оба спортсмена не смогли выйти в четвертьфинал и не будут бороться за медали. Непряева показала 31-й результат в квалификации. Коростелев стал 35-м, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 12,51 секунды. После неудачного результата Непряева заявила, что «чувствует себя слабачкой».