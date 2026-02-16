Зимняя Олимпиада — 2026
Суд избрал меру пресечения напавшему с ножом на прихожанок россиянину

Суд арестовал жителя Челябинска после нападения с ножом на посетительниц храма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жителя Челябинска арестовали до 15 апреля по уголовному делу о нападении с ножом на двух женщин в местном храме, передает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета РФ. Ему грозит от шести лет за покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.

В отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 апреля 2026 года, — сказано в сообщении.

По версии следствия, утром 15 февраля молодой мужчина, находясь в храме, нанес ножевые ранения двум женщинам. Потерпевшим потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что восьмиклассница, устроившая поджог в школе в Красноярске, моделировала нападения в игре Roblox. По данным источника, 14-летняя Влада во внутриигровой переписке спрашивала, что лучше использовать для более длительного горения. При этом свои действия старшеклассница называла «манифестом».

