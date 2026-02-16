Суд избрал меру пресечения напавшему с ножом на прихожанок россиянину Суд арестовал жителя Челябинска после нападения с ножом на посетительниц храма

Жителя Челябинска арестовали до 15 апреля по уголовному делу о нападении с ножом на двух женщин в местном храме, передает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета РФ. Ему грозит от шести лет за покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.

В отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 апреля 2026 года, — сказано в сообщении.

По версии следствия, утром 15 февраля молодой мужчина, находясь в храме, нанес ножевые ранения двум женщинам. Потерпевшим потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали.

