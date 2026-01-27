Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 10:35

«Рекорд будет побит»: москвичей предупредили об усилении снегопадов

Синоптик Позднякова: в Москве может выпасть до полуметра снега

Фото: NEWS.ru
Суточный рекорд по количеству осадков, установленный в 1995 году в Москве, уже побит, а к среде, 28 января, может выпасть до 50 см снега, заявила NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, значительный прирост снежного покрова продолжится и в последующие дни.

Сегодня за 12 часов в Москве выпало 11 см осадков, а это значит, что побит прежний рекорд 1995 года по суточной норме снега. Так как сегодня он продолжится и тоже будет сильный, не исключено, что и прежний рекорд будет побит. В Подмосковье тоже местами перекрыты прежние рекордные показатели по количеству осадков. Сегодня мы ожидаем, что прирост снега в Москве составит до 10 см, а это значительно выше климатической нормы. В конце января она составляет 30 см снега, а завтра показатель приблизится к 50 см. И во вторник, и в среду, и в четверг ожидается значительный прирост. Нужно готовиться, что сохранятся и заносы, и снежный накат, — пояснила Позднякова.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 27 января в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков. По его словам, в столице также вырастут сугробы, их высота достигнет 47 см.

До этого сообщалось, что ночь с 24 на 25 января оказалась рекордно холодной в Московской области с начала сезона. По данным синоптиков, самая низкая температура была зафиксирована в поселке Черусти на востоке региона. Столбики термометров там опускались до минус 30,7 градуса.

Прохожие во время снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru

