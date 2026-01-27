Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 10:29

В Азербайджане арестовали подозреваемых в подготовке теракта у посольства

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Троих граждан Азербайджана арестовали по подозрению в подготовке теракта против посольства иностранного государства в Баку, сообщает Служба государственной безопасности республики. По данным ведомства, фигуранты действовали из религиозной вражды и готовились к нападению на дипмиссию.

Возникли обоснованные подозрения в том, что <…> на почве религиозной вражды готовились совершить террористическую атаку против посольства иностранного государства в Баку, — сказано в сообщении.

Следствие установило, что задержанные поддерживали связь с членами группировки «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), связанной с ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

По данным СГБ, подозреваемые приобрели предметы, которые могли использоваться как оружие, и были задержаны при приближении к дипмиссии. Обвиняемым от 21 до 25 лет.

Ранее в Кемеровской области силовики задержали 38-летнего гражданина России, готовившего серию диверсий на железной дороге. По данным следствия, мужчина был завербован украинскими спецслужбами в Польше.

