22 января 2026 в 12:03

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кемеровской области

ЦОС ФСБ: в Кузбассе был задержан агент украинских спецслужб

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Кемеровской области силовики задержали 38-летнего гражданина России, готовившего серию диверсий на железной дороге, сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ. По данным следствия, мужчина был завербован украинскими спецслужбами в Польше.

Федеральной службой безопасности в Кемеровской области задержан гражданин России 1986 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсий на железной дороге, а также передаче противнику посредством мессенджера Signal информации об объектах транспортной инфраструктуры региона, — подтвердили в ведомстве.

Следствие установило, что после совершения терактов задержанный планировал покинуть страну. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту подготовки диверсии. Сейчас правоохранительные органы проверяют его причастность к другим эпизодам передачи данных противнику. Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит длительный тюремный срок.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд назначил пожизненный срок Ахмаджону Курбонову — исполнителю теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, после чего будет переведен в колонию особого режима.

