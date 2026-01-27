Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 06:00

Россиянам рассказали, когда ремонт может обернуться штрафом или тюрьмой

Эксперт ЖКХ Бондарь: применение стирола при ремонте грозит штрафом или тюрьмой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Использование стирола во время ремонта может повлечь за собой штраф или уголовное наказание, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, собственник жилого помещения несет ответственность за соблюдение интересов проживающих по соседству лиц.

Когда для внутренней отделки используют материалы, предназначенные только для уличных работ, это создает реальную угрозу для всех жильцов. Токсичные вещества, такие как стирол или формальдегид, могут проникать сквозь перекрытия. Если концентрация превышает нормы в десятки или сотни раз, последствия для здоровья могут оказаться тяжелыми. В данном случае возможно привлечение к уголовной ответственности по ст. 118 УК РФ за причинение вреда по неосторожности. По этой статье виновному может грозить штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов или даже ограничение свободы на срок до трех лет, — предупредил Бондарь.

Он отметил, что виновнику, вероятно, придется возместить расходы на лечение и компенсировать те дни, когда люди не могли работать из-за болезни. По словам эксперта, общая сумма взыскания может составить от 100 тыс. до миллиона рублей и больше.

Помимо возмещения убытков, виновнику могут грозить административные штрафы. За нарушение санитарных правил в период угрозы здоровью граждан штраф для обычного человека составляет 15–40 тыс. рублей. Каждый владелец жилья несет ответственность за то, что происходит в его стенах. Собственник обязан следить за порядком в квартире и учитывать интересы тех, кто живет рядом. Нельзя проводить работы так, чтобы это мешало другим или создавало опасность, — добавил Бондарь.

Ранее сообщалось, что в Подольске мужчина решил сделать ремонт, но из-за его действий пострадали окружающие. Он использовал химический состав для гидроизоляции пола. В итоге соседи были госпитализированы из-за отравления.

ремонт
штрафы
наказания
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Россиянам рассказали, когда ремонт может обернуться штрафом или тюрьмой
