Украинские операторы БПЛА уничтожили группу сослуживцев при атаке на дом в Ямполе, передает ТАСС. В материале указано, что в нем проживали пенсионеры, их удалось спасти.

Я домой зашел сразу. Слышу, стрельба, крик, я сказал [супруге], что нужно выждать время и [бежать] в подвал. И тут как полетели сразу дроны, «Бабы-яги» в дом, это не передать. Они своих даже забили там, — рассказал владелец дома.

Ранее бывший испанский военный, сражавшийся в рядах российской армии, заявил, что Украина перешла в «тактическое отступление». ВСУ несут потери и теряют позиции, и такая картина наблюдается около полутора лет, пояснил он. Точные данные по потерям не раскрываются. Однако очевидно, что там устрашающие цифры, которые вполне могут насчитывать «одно или два поколения людей в стране», подчеркнул он.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что Вооруженные силы Украины имеют слабый флот и огромный дефицит авиации, поэтому занимают низкие позиции в рейтинге армий мира. По его словам, с сухопутными войсками, несмотря на относительно лучшую ситуацию, также существуют серьезные проблемы.