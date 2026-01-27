Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 06:31

ВСУ уничтожили сослуживцев при атаке дома с пенсионерами в Ямполе

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинские операторы БПЛА уничтожили группу сослуживцев при атаке на дом в Ямполе, передает ТАСС. В материале указано, что в нем проживали пенсионеры, их удалось спасти.

Я домой зашел сразу. Слышу, стрельба, крик, я сказал [супруге], что нужно выждать время и [бежать] в подвал. И тут как полетели сразу дроны, «Бабы-яги» в дом, это не передать. Они своих даже забили там, — рассказал владелец дома.

Ранее бывший испанский военный, сражавшийся в рядах российской армии, заявил, что Украина перешла в «тактическое отступление». ВСУ несут потери и теряют позиции, и такая картина наблюдается около полутора лет, пояснил он. Точные данные по потерям не раскрываются. Однако очевидно, что там устрашающие цифры, которые вполне могут насчитывать «одно или два поколения людей в стране», подчеркнул он.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что Вооруженные силы Украины имеют слабый флот и огромный дефицит авиации, поэтому занимают низкие позиции в рейтинге армий мира. По его словам, с сухопутными войсками, несмотря на относительно лучшую ситуацию, также существуют серьезные проблемы.

ВСУ
пенсионеры
военные
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что ели в блокадном Ленинграде, кроме хлеба: рацион и воспоминания выживших
Майнеры и дата-центры в России резко нарастили аппетит к электричеству
Врач ответил, какой тревожный сигнал может подавать продолжительная икота
Канада проследит за открытием консульства в Гренландии
ВСУ уничтожили сослуживцев при атаке дома с пенсионерами в Ямполе
«Неожиданная находка»: назван продукт, способный быстро спасти от стресса
Министр ВМС США выложил загадочное фото Трампа с пингвином у подлодки
Земля для рассады: три компонента для богатого урожая
Украинский контрразведчик сдался в плен ВС России
Дипломат высказался о претензиях Эстонии на Печорский район
Турагент объяснила, что делать в случае овербукинга в отеле
Зачистка ДНР и разгром опорников ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 января
В украинском городе прогремели взрывы
Минздрав ввел новый стандарт лечения гриппа
Операция по спасению: как эвакуировали Эрмитаж в Свердловск
Россиянам рассказали, когда ремонт может обернуться штрафом или тюрьмой
Россия поставила точку в переговорах о границе с Эстонией
В России обдумывают вопрос введения маркировки готовой еды
К чему снится рыбалка: удача или предупреждение?
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 января
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.