Стало известно, сколько пенсионеров получили надбавку по уходу

Повышенную надбавку по уходу с начала года получили 4,9 млн пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы, сообщила пресс-служба Социального фонда России. Выплата была увеличена с января в рамках индексации пенсий и назначается автоматически после достижения возраста или установления инвалидности.

В январе надбавка была проиндексирована вместе с пенсиями на 7,6%. После проведенного с нового года повышения 4,9 млн пенсионеров получили надбавку в новом размере. Для получателей страховой пенсии выплата выросла до 1,4 тыс. рублей в месяц, — говорится в сообщении.

В Соцфонде напомнили, что выплата по уходу оформляется проактивно и назначается в виде надбавки к пенсии без подачи заявления. Деньги перечисляются самому пенсионеру или инвалиду, при этом наличие ухаживающего лица не требуется, что позволило более чем вдвое увеличить число получателей.

Ранее глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова сообщила, что пенсионеры из льготных категорий имеют право на ежемесячную денежную выплату. Кроме того, при доходе ниже регионального прожиточного минимума предусмотрена социальная доплата к пенсии.