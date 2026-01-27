«Переброска»: под Харьковом заметили технику для разминирования и спецназ ВСУ перебросили в Харьковскую область технику для разминирования и спецназ ГУР

Украинское командование приняло решение о переброске в Харьковскую область инженерной техники для разминирования, заявил в беседе с РИА Новости источник в российских силовых структурах. Также, по его словам, на данном участке фронта были замечены подразделения ГУР и 169-й механизированной бригады ВСУ.

Отмечена переброска противником в Харьковскую область инженерной техники для разминирования, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее бывший испанский военный, сражавшийся в рядах российской армии, заявил, что Украина перешла в «тактическое отступление». Он отметил, что ВСУ несут страшные потери, которые вполне могут насчитывать «одно или два поколения людей в стране».

До этого военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов выразил мнение, что ВСУ не смогут остановить наступление России в зоне СВО из-за вероятного замедления передачи разведданных от США. Он также добавил, что главнокомандующий украинской армии Александр Сырский не принимает решения самостоятельно, а подконтролен экс-командующему Первой армии США Антонио Агуто.