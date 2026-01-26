Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 09:53

Эксперт по отделке помещений дал оценку квартире Собчак около Кремля

Бизнесмен Орехов: интерьер квартиры Собчак у Кремля имеет бытовые ограничения

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Интерьер квартиры телеведущей Ксении Собчак около Кремля имеет бытовые ограничения из-за натуральных материалов, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, гендиректор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, такая отделка требует особого внимания в уходе.

Светлый камень и минималистичная сантехника поддерживают коллекционные акценты, поэтому плакаты 1930-х годов, старинный столик, зеркало из Парижа и другие находки не выглядят случайным набором. В гостиной этот же принцип развития темы виден в белых стеллажах во всю высоту стены, заполненных книгами, скульптурой и декоративными объектами, и в мягкой мебели сложных фактур, выдержанной в спокойной гамме. Пространство читается как дом человека, который долго собирал вещи и построил из них цельную историю. При этом у такого решения есть и бытовые ограничения. Натуральный камень в ванной нуждается в аккуратном уходе, — добавил Орехов.

Ранее житель многоквартирного дома в Подольске затеял ремонт в квартире, однако по его вине соседи попали в больницу с отравлением. Мужчина выполнил гидроизоляцию пола, залив его не предназначенным для этого химическим составом с дачи.

Ксения Собчак
квартиры
интерьеры
ремонт
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков объяснил, к чему может привести удар США по Ирану
В Кремле подтвердили сохранение контакта с Венесуэлой
Песков заявил о тревоге Кремля из-за сообщений о Кубе
В Кремле анонсировали встречу Путина с двумя губернаторами
Песков оценил атмосферу переговоров по Украине
В России снизились продажи одного алкогольного напитка
«Ни для кого не секрет»: Песков ответил на вопрос о «формуле Анкориджа»
Житель Кубани попытался заказать убийство родственников
В Кремле осудили разговоры о переговорах на Украине
Раскрыты масштабы последствия снежного шторма в США
Россиянам назвали план действий на случай передачи кода мошенникам
Составлен список стран, согласившихся и отказавшихся войти в Совет мира
Песков оценил перспективы трехсторонних контактов по Украине
В Кремле раскрыли, с каким зарубежным лидером Путин встретится в Петербурге
Психолог дала советы, как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ
МВД разрешило детям до 14 лет вернуться в Россию с одним условием
Частный самолет с восемью людьми разбился при взлете в штате Мэн
В Белоруссии начали судить за геноцид умершего карателя Зиглинга
Ушла из жизни звезда сериала «Кулагин и партнеры»
В РСТ высказались о крушении парома с сотнями пассажиров на Филиппинах
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.