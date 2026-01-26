Эксперт по отделке помещений дал оценку квартире Собчак около Кремля

Интерьер квартиры телеведущей Ксении Собчак около Кремля имеет бытовые ограничения из-за натуральных материалов, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, гендиректор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, такая отделка требует особого внимания в уходе.

Светлый камень и минималистичная сантехника поддерживают коллекционные акценты, поэтому плакаты 1930-х годов, старинный столик, зеркало из Парижа и другие находки не выглядят случайным набором. В гостиной этот же принцип развития темы виден в белых стеллажах во всю высоту стены, заполненных книгами, скульптурой и декоративными объектами, и в мягкой мебели сложных фактур, выдержанной в спокойной гамме. Пространство читается как дом человека, который долго собирал вещи и построил из них цельную историю. При этом у такого решения есть и бытовые ограничения. Натуральный камень в ванной нуждается в аккуратном уходе, — добавил Орехов.

