Экономим деньги и нервы: топ устаревших методов ремонта от бизнесмена

Часто люди во время ремонта или строительства пользуются устаревшими приемами. Данные методы когда-то были оправданны в условиях дефицита материалов или иных технологий, но сейчас они лишь создают лишнюю работу, увеличивают стоимость. Гендиректор компании «Главснаб» строительный эксперт Федор Васильев в интервью NEWS.ru назвал самые популярные, но давно неактуальные традиции.

Гидроизоляция в ванной комнате

До сих пор многие уверены, что нужно обязательно покрыть все стены от пола до потолка либо обмазкой с жидким стеклом, либо пленкой. Это гигантский перерасход средств и сил. На самом деле современные нормы и здравый смысл говорят, что вода в обычной ванной воздействует лишь на локальные зоны: это сам пол, участки стен вокруг душевой кабины или ванны высотой примерно 20 сантиметров и пространство возле раковины. Именно эти мокрые зоны и нужно тщательно изолировать с помощью современных надежных материалов — цементных или полимерных обмазок.

Покрытие всей стены жидким стеклом — это прошлый век. Данный материал образует хрупкую пленку, которая со временем кристаллизуется и отходит, а главное — на него потом невозможно приклеить плитку, так как современные клеи с ним несовместимы.

Гипсокартон

Другой яркий пример — работа с гипсокартоном. Часто, желая сэкономить на металлических профилях, листы приклеивают прямо к стене на специальный гипсовый монтажный клей или, что еще экзотичнее, на монтажную пену. Этим убивается сама суть технологии гипсокартона. Его главное преимущество — возможность быстро создать идеально ровную плоскость, скрыть за собой значительные неровности базовой стены, спрятать проводку или уложить звукоизоляцию.

Приклеенный лист повторяет все изъяны старой стены. Получается, что люди тратят деньги на современный материал, но используют его архаичным способом, лишая себя всех его плюсов. Правильный каркасный метод — это и есть профессиональный подход.

«Железнение» цементной стяжки пола

Очень живуча и традиция так называемого железнения свежей цементной стяжки пола. Ее посыпают чистым цементом и затирают, надеясь получить сверхпрочную поверхность. Этот метод родился в те времена, когда растворы были «тощими», с большим содержанием песка, и нуждались в укреплении лицевого слоя.

Сегодня для стяжек используют готовые пескобетонные смеси марок М300 и выше, которые сами по себе имеют хорошую прочность. Насыпанный сверху цемент создает лишь тонкий, слабо связанный с основным массивом слой, который вскоре может начать шелушиться и пылить. Если нужен особо прочный и износостойкий пол, например в гараже, то для этого существуют специальные технологии — упрочняющие топинги. В квартире под финишное покрытие логичнее использовать современные самовыравнивающиеся наливные полы, которые дают идеально гладкую основу.

Выравнивание стен

Выравнивание стен — тоже область, где много лишних действий. Некоторые мастера до сих пор выводят штукатурку «в ноль», почти до идеала, с минимальным допуском, а потом все равно покрывают всю площадь стен слоем шпаклевки. Это двойная работа и двойные расходы.

Грамотная современная технология выглядит иначе: стены сначала штукатурят по маякам, допуская перепад в пару миллиметров на два метра длины. Этого более чем достаточно. Затем на ровную, но слегка шероховатую поверхность наносится слой стартовой, более крупнозернистой шпаклевки, которая и сглаживает миллиметры, а следом — финишный слой под покраску или обои. Штукатурить до состояния зеркала — это архаичный и экономически невыгодный подход.

Грунтовка

Отдельная боль — это отношение к грунтовке. Многие до сих пор относятся к ней как к формальности, наносят один слабый слой, не дожидаясь высыхания, или, что недопустимо, используют вместо нее разведенный клей ПВА.

Задача грунтовки — глубоко пропитать основание, связать пыль и уменьшить его впитывающую способность, чтобы последующий материал (штукатурка, шпаклевка, клей) схватывался правильно и равномерно. Дешевая, разбавленная грунтовка или пленка ПВА этой задачи не решают. Более того, ПВА создает на стене непроницаемый слой, который со временем может отслоиться вместе со всем отделочным «пирогом». Нужно использовать качественные составы глубокого проникновения для рыхлых стен и специальные адгезионные грунты для плотных, гладких поверхностей вроде бетона и наносить их не для галочки, а тщательно, давая каждому слою высохнуть.

Межкомнатные двери

Даже в таких, казалось бы, простых вещах, как установка межкомнатной двери, есть устаревшие стереотипы. Часто установщики ограничиваются тем, что фиксируют коробку в проеме клиньями и запенивают монтажной пеной по периметру, считая, что этого достаточно. Пена — прекрасный изолятор и заполнитель пустот, но она не предназначена для длительного восприятия механических нагрузок.

Дверь, которую ежедневно открывают и закрывают, создает вибрацию и точечную нагрузку. Со временем пена может разрушиться, и коробка потеряет жесткость. Правильно — это прежде всего механически закрепить коробку к стене с помощью анкеров или специальных креплений в нескольких точках, выровнять ее по уровню и только потом использовать пену для герметизации и дополнительной фиксации.

