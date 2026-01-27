Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 07:05

Прощай, диета! Шоколадное печенье из 3 ингредиентов — готово за 10 минут!

Шоколадное печенье на скорую руку Шоколадное печенье на скорую руку Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка. Пока чайник закипает, печенье уже будет манить вас своим умопомрачительным ароматом.

Вам понадобятся всего три вещи:

  • шоколадная паста (любая, даже самая бюджетная) — 200 граммов;

  • куриное яйцо — 1 штука;

  • пшеничная мука — 150 граммов.

В глубокую миску выложите шоколадную пасту и разбейте туда яйцо. Тщательно перемешайте их обычной вилкой до полной однородности. Постепенно всыпайте просеянную муку. Замесите мягкое, эластичное тесто. Оно будет напоминать податливый пластилин и совсем не будет липнуть к рукам.

Скатайте из теста небольшие шарики (размером с грецкий орех) и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Слегка придавите каждый шарик дном стакана или вилкой, чтобы получился симпатичный узор.

Отправляйте в разогретую до 180 °C духовку ровно на 8–10 минут.

Не передержите! Когда вы достанете печенье, оно может показаться мягким — так и должно быть. Оно дойдет и станет идеально хрустящим снаружи и нежным внутри буквально за пару минут на воздухе.

  • Секрет от шефа: посыпьте горячее печенье парой крупинок крупной морской соли.

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: вкусно и просто.

Читайте также
Спасение для хозяйки: печенье к чаю из готового теста за 10 минут
Семья и жизнь
Спасение для хозяйки: печенье к чаю из готового теста за 10 минут
Молочные коржики со сливочным ароматом: мягкие, нежные, в меру сладкие — к чаю или кофе
Общество
Молочные коржики со сливочным ароматом: мягкие, нежные, в меру сладкие — к чаю или кофе
Рецепты батата: в духовке, на сковороде и в микроволновке
Семья и жизнь
Рецепты батата: в духовке, на сковороде и в микроволновке
Не просто орех, а тропический суперфуд: все о бразильском орехе
Семья и жизнь
Не просто орех, а тропический суперфуд: все о бразильском орехе
Простой рецепт для похудения: салат «Вкус» с курицей, рисом и овощами. Едим, и килограммы тают
Общество
Простой рецепт для похудения: салат «Вкус» с курицей, рисом и овощами. Едим, и килограммы тают
печенье
выпечка
рецепты
рецепт
простой рецепт
быстрые рецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Приговор изменить»: известному писателю-иноагенту ужесточили наказание
Бывшая жена Стаса Пьехи решила судьбу сына
Начальник Генштаба ВС России лично приехал на передовую
В Москве наступил снежный апокалипсис
Названо число населенных пунктов, которые ВС России освободили в январе
Диетолог назвала «канцерогенное» отличие белого мяса от красного
Несколько сотен бойцов ВСУ застряли в заблокированном районе у Купянска
Гороскоп на 27 января: день триумфа деятелей искусства и пора для отдыха
Отступление ВСУ и пленение разведчиков: новости СВО к утру 27 января
Москвичам пообещали более трети месячной нормы осадков за сутки
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 января: инфографика
Четыре российских ребенка погибли от ударов ВСУ за неделю
Назван хоккеист, который первым из россиян набрал 80 очков в сезоне НХЛ
Врач предположил, что Ленин болел нейросифилисом
В США подсчитали число погибших после мощного зимнего шторма
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
Почти полтора миллиона россиян остались без света из-за ударов ВСУ
Канада и Индия готовятся «перезапустить» торговлю черным золотом
Квашеная капуста в банке: редкий прием для идеальной текстуры
Волонтеры спасли около 300 домашних крыс в жилом доме в США
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.