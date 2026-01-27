Прощай, диета! Шоколадное печенье из 3 ингредиентов — готово за 10 минут!

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка. Пока чайник закипает, печенье уже будет манить вас своим умопомрачительным ароматом.

Вам понадобятся всего три вещи:

шоколадная паста (любая, даже самая бюджетная) — 200 граммов;

куриное яйцо — 1 штука;

пшеничная мука — 150 граммов.

В глубокую миску выложите шоколадную пасту и разбейте туда яйцо. Тщательно перемешайте их обычной вилкой до полной однородности. Постепенно всыпайте просеянную муку. Замесите мягкое, эластичное тесто. Оно будет напоминать податливый пластилин и совсем не будет липнуть к рукам.

Скатайте из теста небольшие шарики (размером с грецкий орех) и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Слегка придавите каждый шарик дном стакана или вилкой, чтобы получился симпатичный узор.

Отправляйте в разогретую до 180 °C духовку ровно на 8–10 минут.

Не передержите! Когда вы достанете печенье, оно может показаться мягким — так и должно быть. Оно дойдет и станет идеально хрустящим снаружи и нежным внутри буквально за пару минут на воздухе.

Секрет от шефа: посыпьте горячее печенье парой крупинок крупной морской соли.

