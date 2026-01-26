Спасение для хозяйки: печенье к чаю из готового теста за 10 минут

Когда времени в обрез, а семья требует «чего-нибудь сладенького», на помощь приходит обычная пачка слоеного теста из морозилки. Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка: минимум грязной посуды, ноль усилий, а результат выглядит так, будто вы все утро провели у плиты.

Достаньте из морозилки 1 упаковку (500 г) готового бездрожжевого слоеного теста и дайте ему полежать при комнатной температуре буквально 15 минут, чтобы оно стало гибким. Раскатайте пласт в тонкий прямоугольник толщиной около 3 мм. Теперь — главный секрет вкуса: обильно посыпьте поверхность теста смесью из 3 столовых ложек сахара и 1 чайной ложки молотой корицы. Аккуратно пройдитесь скалкой поверх сахара, чтобы вкатать крупинки в тесто. Начните сворачивать края теста с обеих сторон к центру, чтобы они встретились посередине — у вас получится двойной рулет. Острым ножом разрежьте его на кусочки толщиной 1–1,5 см. Выложите получившиеся «ушки» на противень с пергаментом, оставляя между ними расстояние.

Отправляйте в разогретую до 200 градусов духовку всего на 10–12 минут. Как только печенье станет золотистым и увеличится в объеме, доставайте! Сахар карамелизуется и превратится в хрустящую корочку, а внутри выпечка останется нежной и слоистой.

Совет: чтобы печенье выглядело еще аппетитнее, за пару минут до готовности можно смазать его сверху небольшим количеством яичного желтка, смешанного с каплей молока.

