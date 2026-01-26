Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 18:40

Не просто орех, а тропический суперфуд: все о бразильском орехе

Бразильский орех: что это такое? Бразильский орех: что это такое? Фото: Shutterstock/FOTODOM
За звучным названием «бразильский орех» скрывается удивительный продукт — это не орех в ботаническом смысле, а крупное семя из плода гигантской бертолетии, одного из властелинов амазонских джунглей. Его кремовая текстура и насыщенный, чуть земляной вкус — лишь приятное дополнение к невероятной пользе, сконцентрированной внутри. Рассказываем все, что нужно знать об этом продукте.

Что такое бразильский орех

Плоды бразильского ореха — крупные семена длиной 4–5 см с плотной кожицей и светлой мякотью. Вкус нежный, сливочный, без выраженной горечи.

Главный козырь этого южноамериканского гостя — рекордное содержание селена, мощного антиоксиданта. Всего одно-два ядрышка способны удовлетворить суточную потребность человека в этом микроэлементе. Селен — ключевой игрок в работе щитовидной железы, защищает клетки от старения и поддерживает иммунитет.

Богатый внутренний мир: не только селен

Польза продукта не ограничивается селеном. Это целый кладезь питательных веществ.

  • Полезные моно- и полиненасыщенные жиры поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

  • Растительный белок — строительный материал для организма.

  • Витамин Е и магний — для здоровья кожи, нервной системы и энергии.

  • Клетчатка — для комфортного пищеварения.

При такой плотности нутриентов калорийность высока (около 650 ккал на 100 г), поэтому умеренность — золотое правило. Оптимальной порцией считаются 2–3 ядра (10–15 г) в день.

Зачем вам нужен бразильский орех Зачем вам нужен бразильский орех Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выбрать бразильский орех

Выбирайте орехи без затхлого запаха — свежий продукт пахнет нейтрально или слегка сладковато. Обратите внимание на поверхность: ядра должны быть светлыми, без темных пятен и следов плесени. Если покупаете орехи в скорлупе, потрясите их — внутри не должно быть пустоты.

Предпочтительнее брать бразильский орех в вакуумной упаковке. Из-за высокого содержания жиров продукт быстро станет прогоркшим.

Как хранить

Храните бразильский орех в герметичной емкости в холодильнике до 3 месяцев. При комнатной температуре срок хранения сокращается до 2–3 недель. Для длительного хранения подойдет морозилка — полгода без потери вкуса.

Как готовить бразильский орех

В свежем виде орех добавляют в каши, йогурт, гранолу и смузи. Измельчите 10 г продукта и смешайте с медом и творогом — получится питательный завтрак или перекус.

Для более яркого вкуса подсушите орехи на сухой сковороде 5–7 минут на среднем огне, постоянно помешивайте. Обжаренный орех используют в салатах, соусах. Он хорошо сочетается с авокадо, шпинатом, сыром и рыбой.

Полезные факты

  • Продукт особенно полезен при дефиците микроэлементов.

  • Орех не рекомендуют есть в больших количествах ежедневно.

Бразильский орех — продукт, который лучше есть редко, но осознанно. Даже небольшое количество приносит ощутимую пользу и делает рацион более разнообразным. А вот еще один полезный продукт — розмарин. Рассказали, куда добавлять эту траву.

