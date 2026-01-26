Простой рецепт для похудения: салат «Вкус» с курицей, рисом и овощами. Едим, и килограммы тают

Когда хочется поесть легко, но при этом надолго сохранить чувство сытости, этот салат отлично выручает. Диетический салат «Вкус» получается свежим, сбалансированным и подходит даже тем, кто снижает вес. В 100 граммах всего около 115 ккал, а по питательности он легко заменяет полноценный обед. В основе салата — нежное куриное филе и отварной рис, которые дают белок и сложные углеводы без лишней нагрузки.

Для приготовления на 3 порции понадобится: отварное куриное филе — 250 г, отварной рис — 100 г, вареная морковь — 100 г, консервированный зеленый горошек — 100 г, натуральный йогурт — 3-4 ст. л., укроп или петрушка — по вкусу, соль и черный перец — по вкусу.

Курицу и морковь нарезают небольшими кубиками, соединяют с рисом и горошком без жидкости. Добавляют мелко рубленную зелень, заправляют йогуртом, солят и перчат, затем аккуратно перемешивают. Салат подают охлажденным. Для подачи можно посыпать кунжутом или добавить зерна граната — получится не только красиво, но и еще полезнее.

