Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 19:15

Простой рецепт для похудения: салат «Вкус» с курицей, рисом и овощами. Едим, и килограммы тают

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется поесть легко, но при этом надолго сохранить чувство сытости, этот салат отлично выручает. Диетический салат «Вкус» получается свежим, сбалансированным и подходит даже тем, кто снижает вес. В 100 граммах всего около 115 ккал, а по питательности он легко заменяет полноценный обед. В основе салата — нежное куриное филе и отварной рис, которые дают белок и сложные углеводы без лишней нагрузки.

Для приготовления на 3 порции понадобится: отварное куриное филе — 250 г, отварной рис — 100 г, вареная морковь — 100 г, консервированный зеленый горошек — 100 г, натуральный йогурт — 3-4 ст. л., укроп или петрушка — по вкусу, соль и черный перец — по вкусу.

Курицу и морковь нарезают небольшими кубиками, соединяют с рисом и горошком без жидкости. Добавляют мелко рубленную зелень, заправляют йогуртом, солят и перчат, затем аккуратно перемешивают. Салат подают охлажденным. Для подачи можно посыпать кунжутом или добавить зерна граната — получится не только красиво, но и еще полезнее.

Ранее мы делились рецептом слоеного салата «Капля воды» с рисом. Легкий, свежий и очень удачный.

Проверено редакцией
Читайте также
Вы не узнаете куриную грудку с этим рецептом: крученики с грибами — по-домашнему вкусное горячее
Общество
Вы не узнаете куриную грудку с этим рецептом: крученики с грибами — по-домашнему вкусное горячее
Всего 1 яйцо, кусочек ветчины и авокадо: полезный паштет за 5 минут — быстрый завтрак без лишних калорий
Общество
Всего 1 яйцо, кусочек ветчины и авокадо: полезный паштет за 5 минут — быстрый завтрак без лишних калорий
Картошка, грибы и луковые кольца — томлю под сливочным соусом. Деревенская запеканка с дымком за час
Общество
Картошка, грибы и луковые кольца — томлю под сливочным соусом. Деревенская запеканка с дымком за час
Салат, который просит добавки: с копченой курицей, ананасами и орешками в медово-горчичной заправке. Вкуснятина на ужин
Общество
Салат, который просит добавки: с копченой курицей, ананасами и орешками в медово-горчичной заправке. Вкуснятина на ужин
Этот баварский салат обожает даже тот, кто не любит салаты: с теплой картошкой, беконом и хрустящими сухариками. Исчезает со стола мгновенно
Общество
Этот баварский салат обожает даже тот, кто не любит салаты: с теплой картошкой, беконом и хрустящими сухариками. Исчезает со стола мгновенно
салаты
похудение
правильное питание
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Евросоюзе ввели новые ограничения для российских дипломатов
ВСУ познали ад, ЧП под Мурманском, русские в Голливуде: что будет дальше
Слухи о приступах, роман с женатым, уход Алентовой: как живет Мария Аронова
«Проблемы есть»: Рютте оправдал политику Трампа в отношении Гренландии
Путин рассказал о просьбах отказаться от ударов по Украине
«Дальше быть банкоматом»: в Польше оцепенели из-за щедрости ЕС для Киева
В мобилизации на Украине нашли сходства со зверствами нацистов
Мэру Нью-Йорка посоветовали перенять один полезный опыт у коллег из Москвы
Экс-президент Франции нашел способ избавиться от слежки
Простой салат цезарь с курицей: пошаговый рецепт
Уникальный маринад для свиных ребрышек — просто и вкусно
В Канаде умер ветеран Великой Отечественной войны
«Змеиный фрукт» — как выбрать и как готовить фрукт салак
Быстро и просто — рецепт самого нежного теста для вареников без воды
Салат из курицы с фасолью и сухариками: вкусно, быстро и доступно
Кумкват — «золотой цитрус» со съедобной кожурой: чем он хорош?
Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Личи, или китайская слива: как выбрать, чем полезен и что из него готовят
«Все сложно»: как живут приморцы, которых 30 лет назад перепутали в роддоме
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.