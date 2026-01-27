Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 06:30

«Неожиданная находка»: назван продукт, способный быстро спасти от стресса

Биохимик Дивинская: чипсы могут стать экстренным помощником при остром стрессе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Картофельные чипсы могут выступить в качестве экстренного помощника для быстрого успокоения в момент острого стресса, заявила NEWS.ru биохимик и нутрициолог Анна Дивинская. По ее словам, это связано с особым биохимическим механизмом, который запускается при употреблении этого продукта.

Чипсы против стресса — неожиданная находка биохимиков. Хрустящая упаковка может оказаться не только врагом талии, но и экстренным помощником при нервных перегрузках. Когда мы тянемся к чипсам, организм знает, что делает. Последние исследования биохимиков показывают: этот продукт работает как своеобразный транспорт для триптофана — аминокислоты, из которой синтезируется серотонин. Механизм прост и элегантен. Быстрые углеводы из картофеля провоцируют выброс инсулина. Гормон отправляет конкурирующие аминокислоты в мышцы, освобождая путь триптофану прямиком в мозг. Добавьте сюда небольшое количество белка из самого картофеля и получите биохимическую формулу мгновенного успокоения, — пояснила Дивинская.

Она добавила, что в результате такой комплексный процесс может сработать даже быстрее, чем при употреблении традиционно считающихся полезными при стрессе орехов или бананов. Однако, по словам специалиста, ежедневное употребление чипсов может привести к проблемам со здоровьем.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что частое желание съесть что-то сладкое или жирное объясняется эволюционными механизмами организма. По его словам, телу выгодно потреблять максимально калорийную и удобную для усвоения пищу, так как это является фактором выживания.

