В ГД заявили о штрафах за публикацию данных в домовых чатах без согласия

В ГД заявили о штрафах за публикацию данных в домовых чатах без согласия Якубовский: за публикацию данных в домовых чатах без согласия грозит штраф

Распространение в домовых чатах многоквартирных домов личной информации граждан без их согласия может обернуться штрафом в размере до 200 тыс. рублей или лишением свободы сроком до двух лет, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, таковыми данными считаются, например, адреса и телефоны.

Если домовой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, сообщения в нем нередко признаются публичными, — пояснил специалист.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что использование слишком мощного обогревателя может привести к судебному иску и крупным финансовым взысканиям в сотни тыс. рублей. Прямой штраф за прибор в законе не предусмотрен, но ответственность наступает при причинении ущерба.

Также выяснилось, что управляющую компанию могут оштрафовать на 300 тыс. рублей за плохую уборку снега. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предупредил, что тротуары и проезды необходимо расчищать в течение 12 часов после снегопада.