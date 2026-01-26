Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 07:13

В ГД заявили о штрафах за публикацию данных в домовых чатах без согласия

Якубовский: за публикацию данных в домовых чатах без согласия грозит штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Распространение в домовых чатах многоквартирных домов личной информации граждан без их согласия может обернуться штрафом в размере до 200 тыс. рублей или лишением свободы сроком до двух лет, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, таковыми данными считаются, например, адреса и телефоны.

Если домовой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, сообщения в нем нередко признаются публичными, — пояснил специалист.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что использование слишком мощного обогревателя может привести к судебному иску и крупным финансовым взысканиям в сотни тыс. рублей. Прямой штраф за прибор в законе не предусмотрен, но ответственность наступает при причинении ущерба.

Также выяснилось, что управляющую компанию могут оштрафовать на 300 тыс. рублей за плохую уборку снега. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предупредил, что тротуары и проезды необходимо расчищать в течение 12 часов после снегопада.

Госдума
штрафы
жители
чаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезду сериала «Папины дочки» объявили в розыск
Сразу 40 дронов совершили массированный налет на российские регионы
Мощный пожар в больнице унес жизнь одинокого пожилого мужчины
Ким Чен Ын взял на себя руководство по созданию скульптур бойцов КНДР
На Западе признали бесполезность украинской системы ПВО
Продажи российского аналога «Оземпика» резко выросли втрое
Стало известно о бегстве фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО
«Разъедает эмаль»: стоматолог ответила, как пить соки и не навредить зубам
В Иране посоветовали американским солдатам попрощаться с семьями
В ГД заявили о штрафах за публикацию данных в домовых чатах без согласия
Пьяный «бесправник» на полной скорости снес троих пешеходов в Чите
Диетолог назвала самую полезную часть курицы
Замглавы МО РФ теперь сможет запрашивать данные в ЦБ
Февральская «жара»: мокрый снег, оттепель — какая будет погода в конце зимы
Рассчитываем свой кредитный потолок: сколько можно просить у банка в 2026-м
При обрушении горной выработки под Оренбургом погиб проходчик
Названы отрасли, благоприятные для инвестирования в 2026 году
В России участились звонки мошенников по схеме с курьерами
Американский авианосец прибыл на Ближний Восток из-за Ирана
Российские военные отбили контратаку штурмовых групп ВСУ под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.