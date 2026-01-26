Банк Шотландии «влетел в копеечку» из-за «русского следа» На британский Bank of Scotland наложили штраф за нарушение санкций против России

Банк Шотландии был оштрафован Управлением по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) из-за нарушения режима санкций, введенных в отношении России. Согласно информации от правительства Соединенного Королевства. Размер взыскания составил 160 тыс. фунтов стерлингов (16 млн рублей).

В феврале 2023 года банк осуществил обработку 24 платежей. Их общая сумма равнялась примерно 77 тыс. фунтов (7,8 млн рублей). Платежи поступили с личного счета клиента, который находился под санкционными ограничениями Великобритании.

Изначально сотрудники банка «не заметили» факт нахождения клиента под санкциями. Это произошло потому, что у него было британское гражданство, а также он использовал паспорт, в котором его имя было указано с иной транслитерацией, чем в официальном санкционном списке.

