Академик объяснил, зачем Украине дроны Rodeur

Дроны Rodeur можно применять для разведки и в качестве камикадзе, рассказал 360.ru основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники в Москве Максим Кондратьев. По его словам, такие БПЛА никак не отразятся на боевых действиях и расстановке сил.

Любой гражданский дрон средней руки может преодолевать 500 километров с легкостью. Никакого существенного перелома на фронте такой беспилотник не сделает, — рассказал Кондратьев.

Академик отметил, что такой комплекс весит около 4 кг. По его словам, взрывное устройство, установленное на дрон, не сможет нанести серьезных разрушений.

