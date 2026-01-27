Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 10:25

Академик объяснил, зачем Украине дроны Rodeur

Академик Кондратьев: дроны Rodeur можно применять для разведки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Дроны Rodeur можно применять для разведки и в качестве камикадзе, рассказал 360.ru основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники в Москве Максим Кондратьев. По его словам, такие БПЛА никак не отразятся на боевых действиях и расстановке сил.

Любой гражданский дрон средней руки может преодолевать 500 километров с легкостью. Никакого существенного перелома на фронте такой беспилотник не сделает, — рассказал Кондратьев.

Академик отметил, что такой комплекс весит около 4 кг. По его словам, взрывное устройство, установленное на дрон, не сможет нанести серьезных разрушений.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России приступили к получению новой модификации боевого беспилотника «Молния-2». Аппарат отличается обновленной конструкцией, позволяющей ему выполнять функции ретранслятора.

Украина
ВСУ
дроны
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл, почему в ВСУ набирают больше женщин
Авиарейсы из Петербурга в Москву отменили из-за погоды
Россия начала выводить войска из Сирии
«Символ любви»: Матвиенко призвала хранить память о подвиге Ленинграда
«Ненавидят»: Дмитриев высказался об одной особенности представителей ЕС
«Мы не позволим»: Орбан строго ответил на угрозы Украины в адрес Венгрии
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки отдыха для многодетных семей
Слежка за бывшим через GPS обернулась для россиянки судом
«Считается грехом»: в РПЦ объяснили, почему нужно вывести аборты из ОМС
Горы в одном регионе исключили из списка объектов культурного наследия
Россиянин получил штраф почти в полмиллиона рублей за призывы к терроризму
Крем для торта за 20 минут: 3 ингредиента!
Мать пыталась зарезать дочь за то, что та ушла от мужа
Раскрыта предварительная причина гибели людей в хостеле в Балашихе
Москалькова рассказала, как Россия и Украина обсуждают новый обмен пленными
Названа причина, почему важно регулярно обновлять банковские карты
Компанию оштрафовали за срыв сроков догазификации в Свердловской области
Стало известно местоположение хозяина дома, где сгорели четыре человека
Признанная умершей женщина внезапно «воскресла»
Погода в Москве во вторник, 27 января: десятки ДТП, мощная метель
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.