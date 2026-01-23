В Госдуме оценили инициативу о предоставлении отпуска родителям отличников

Отпуск для родителей отличников — это меркантилизация учебы, заявила «Ридусу» председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она отметила, что медаль за отличные успехи в учебе обладает высоким статусом.

Не надо девальвировать значение медали, дополняя ее меркантильными и материальными соображениями. Медаль — это не про деньги. Это знак отличия за воспитание ребенка и то, что родители вложили в него. Ребенок получит медаль, а родитель уедет в отпуск и не будет находиться вместе с ним? — заявила Останина.

По мнению депутата, педагог, который подготовил ребенка, заслуживает отпуска не меньше родителей. Она отметила, что награды для учителей также уже предусмотрены.

Ранее депутат Дмитрий Свищев заявил, что родителям школьников, которые получили золотые медали или победили во Всероссийской олимпиаде, предлагается дать дополнительный отпуск в пять дней. Инициатива предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс.