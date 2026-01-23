Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 13:46

В Госдуме предложили поощрить родителей школьников-отличников

Депутат Свищев предложил давать родителям отличников пять дней отпуска

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Родителям школьников, которые получили золотые медали или победили во Всероссийской олимпиаде, предлагается дать дополнительный отпуск в пять дней, сообщила ТАСС пресс-служба депутата Госдумы Дмитрия Свищева. Инициатива предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс.

Это титанический родительский труд, и он должен быть поддержан. Наша инициатива — «спасибо» от страны за ваше терпение, за ваше упорство, — говорится в сообщении.

Депутат считает, что поощрение родителей таких учеников будет укреплять институт семьи. Он добавил, что законопроект скоро направят на правовую экспертизу.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что следует предоставить родителям возможность ограничивать доступ детей к социальным сетям после нападения ученика с ножом на лицей в Нижнекамске. По его словам, интернет-сообщества могут оказывать деструктивное влияние на неокрепшую психику молодежи.

До этого стало известно, что на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) российских школьников планируют обучать сборке и управлению беспилотниками. Это следует из утвержденных правительством перечней оборудования для нового учебного курса.

