27 января 2026 в 10:19

Япония сообщила о пуске баллистической ракеты с территории КНДР

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press
КНДР во вторник, 27 января, осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщает ТАСС со ссылкой на Береговую охрану Японии. По данным японской стороны, ракета уже упала.

В Береговой охране Японии призвали команды судов в регионе соблюдать осторожность. В случае обнаружения обломков ракеты морякам рекомендовано не приближаться к ним и незамедлительно связаться с японскими властями.

Ранее стало известно, что КНДР приблизилась к завершению строительства атомной подводной лодки с баллистическими ракетами, которую эксперты называют одним из самых серьезных технологических прорывов страны. Длина субмарины превышает 100 метров, а водоизмещение составляет около 8700 тонн. Подлодка оснащена ядерным реактором, шестью торпедными аппаратами и ракетными шахтами. Основным вооружением, как предполагается, станут твердотопливные баллистические ракеты «Пугкусон-6» длиной около 13 метров.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что реализация этого проекта является ключевым элементом оборонной политики, основанной на «сильнейшей ударной мощи». По его словам, новая АПЛ станет важным сдерживающим фактором. Дальнейшее укрепление ядерного щита он назвал «долгом нынешнего поколения».

