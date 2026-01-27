Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 10:12

В России раскрыли чистую прибыль отечественных банков за 2025 год

НРА: чистая прибыль банков в России за 2025 год может достигнуть 3,9 трлн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чистая прибыль банков в России за 2025 год может достигнуть 3,9 трлн рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство. Такой показатель приближен к уровню 2024 года. Эксперты считают, что это связано с разовыми событиями в конце 2025-го, в частности, с восстановлением резервов финорганизаций.

Мы ожидаем, что чистая прибыль по итогам 2025 года может составить 3,8–3,9 трлн рублей, — говорится в сообщении.

В НРА рассказали, что доходы банков в 2026 году будут зависеть от процентного дохода, который, в свою очередь, обусловлен денежно-кредитной политикой ЦБ. При этом смягчение такой политики в краткосрочной перспективе плохо влияет на чистую процентную маржу.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев второго полугодия долги российских нефинансовых компаний выросли более чем на 8% и достигли 82,1 трлн рублей. Если в первом полугодии бизнес привлек кредитов и займов на 600 млрд рублей, то во втором процесс ускорился в 10 раз. Основной прирост пришелся на рублевые кредиты — свыше 6 трлн рублей.

Россия
банки
рейтинги
доходы
деньги
