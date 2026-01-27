Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 10:34

Названо место похорон экс-тренера сборной России по футболу Игнатьева

Экс-тренера сборной РФ по футболу Игнатьева похоронят на Троекуровском кладбище

Борис Игнатьев Борис Игнатьев Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Экс-тренера сборной РФ по футболу Бориса Игнатьева похоронят на Троекуровском кладбище, заявил ТАСС председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза Александр Мирзоян. Он отметил, что Игнатьев был представителем плеяды больших тренеров.

Планируется, что похоронен он будет на Троекуровском кладбище, — сказал Мирзоян.

Ранее стало известно, что Игнатьев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Информация о причинах смерти на данный момент не разглашается. С 1996 по 1998 год Игнатьев занимал пост главного тренера российской команды. В его тренерской карьере также были юношеская сборная СССР, сборная Объединенных Арабских Эмиратов, олимпийские команды Ирака и СССР.

До этого сообщалось, что заслуженный спасатель России Андрей Легошин, стоявший у истоков создания передового отряда «Центроспас» МЧС, скончался на 64-м году жизни. Он умер 26 января у себя дома. Причина смерти не называется.

25 января на 69-м году ушел из жизни гитарист Юрий Рыманов, известный по сотрудничеству с Владимиром Высоцким и участию в группе «Любэ». Коллеги описали его как музыканта с незаурядным даром.

