26 января 2026 в 15:26

Умер заслуженный спасатель России, создавший спецотряд МЧС

Скончался создатель отряда «Центроспас» МЧС Андрей Легошин

Заслуженный спасатель России Андрей Легошин, стоявший у истоков создания передового отряда «Центроспас» МЧС, скончался на 64-м году жизни, пишет ТАСС со ссылкой на близких. Он умер 26 января у себя дома. Причина смерти не называется.

Легошин родился 18 марта 1962 года в подмосковном городе Железнодорожном. Вместе с братом-близнецом Владимиром в 1992 году участвовал в создании отряда «Центроспас», когда спасательная служба страны только становилась на ноги. В 1996 году возглавил подразделение и руководил им до 2003-го, после чего перешел на работу в центральный аппарат МЧС.

Покойный был спасателем широкого профиля — владел работой на авиационной технике, служил пожарным-спасателем, газоспасателем, парамедиком, прыгал с парашютом. За годы службы он участвовал в самых тяжелых операциях в России и за рубежом и спас сотни людей, включая пострадавших после землетрясения в Армении в 1988 году.

